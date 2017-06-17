Говорят, что от анестезии можно умереть. Как себя защитить от такого?

Можно, но на практике их делают очень редко. Для того, чтобы выявить реакцию на препарат для анестезии, можно использовать пробы с разведением, когда очень сильно разбавленный потенциальный аллерген вводят пациенту. Такие пробы могут проводить только аллергологи в специализированных центрах. Это достаточно дорого, долго и делается далеко не везде.

Обычно, когда люди говорят о пробах, они имеют в виду более простой метод: ввести немного неразбавленного вещества, которое предполагается использовать при анестезии, и посмотреть на реакцию. Это очень плохая идея. Во-первых, реакция может не зависеть от дозы лекарства. Во-вторых, нужно понимать, как работает аллергия. При первом контакте с веществом аллергической реакции может не быть, но организм запомнит, что это что-то плохое (возникнет так называемая сенсибилизация), и тогда при следующей встрече появятся симптомы аллергии. Соответственно, если проба — это первый контакт с веществом, то никакой реакции не будет, а вот во время операции можно уже ждать чего угодно.