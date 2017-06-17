Говорят, что от анестезии можно умереть. Как себя защитить от такого?
1
Что вы понимаете под анестезией? Наркоз?
Не только. Есть три основных понятия: общая анестезия, седация и местная анестезия. Общая анестезия (или наркоз, как говорили раньше) — это состояние, когда человек полностью обезболен и «спит». (Такое состояние на самом деле нельзя назвать сном, потому что его механизм совсем другой, и человека невозможно разбудить криком или толчками, если он под общей анестезией.) Кроме того, мышцы пациента расслаблены с помощью препаратов, проводится искусственная вентиляция легких. При седации человек находится в «полусне» и реагирует на все замедленно. Во время глубокой седации пациент может быть без сознания. Местная анестезия — это когда какой-то ограниченный участок тела лишается чувствительности.
2
Люди и правда часто умирают из-за анестезии?
Нет, это происходит редко — один случай на 200–300 тысяч. Такое случается, например, из-за резкого падения давления, нарушения проходимости дыхательных путей или снижения концентрации кислорода в головном мозге. При ингаляционной анестезии, когда человек вдыхает препарат, в одном из 10–50 тысяч случаев может развиваться злокачественная гипертермия. Это состояние, при котором быстро повышается температура тела, разрушаются мышцы и без правильного лечения наступает смерть. К сожалению, препарат, способный справиться со злокачественной гипертермией, в России до сих пор не зарегистрирован. Чаще всего в СМИ появляется информация о смерти во время анестезии из-за анафилаксии. Это быстрая аллергическая реакция, которая возникает при одной из 10–20 тысяч анестезий.
3
Аллергическая реакция на что?
Например, на препараты для анестезии. Но аллергическая реакция может возникнуть и на любые другие лекарства, которые вводятся пациенту. Анафилаксия совсем не всегда приводит к смерти, она может проявиться простым покраснением кожи. По-настоящему опасные осложнения случаются, если у человека резко снижается давление, он не может дышать из-за спазма дыхательных путей, его сердце начинает биться очень быстро или неправильно. Такая реакция называется анафилактическим шоком. Она бывает реже, чем другие осложнения анестезии.
4
Как избежать такой опасности?
Защититься на сто процентов от анафилактического шока невозможно. Но чтобы снизить риски анестезиологи очень подробно расспрашивают человека о наличии аллергии, непереносимости лекарств и продуктов. Бывает так, что аллергия на пищевые продукты не позволяет использовать определенный препарат. Например, при аллергии на яйца и сою не стоит применять пропофол. Чтобы предотвратить анафилаксию, анестезиологи применяют до операции антигистаминные препараты и глюкокортикоидные гормоны, которые должны уменьшать выраженность аллергической реакции. Из-за недостаточной доказательной базы эта рекомендация часто критикуется.
5
И что, никакие пробы сделать нельзя?
Можно, но на практике их делают очень редко. Для того, чтобы выявить реакцию на препарат для анестезии, можно использовать пробы с разведением, когда очень сильно разбавленный потенциальный аллерген вводят пациенту. Такие пробы могут проводить только аллергологи в специализированных центрах. Это достаточно дорого, долго и делается далеко не везде.
Обычно, когда люди говорят о пробах, они имеют в виду более простой метод: ввести немного неразбавленного вещества, которое предполагается использовать при анестезии, и посмотреть на реакцию. Это очень плохая идея. Во-первых, реакция может не зависеть от дозы лекарства. Во-вторых, нужно понимать, как работает аллергия. При первом контакте с веществом аллергической реакции может не быть, но организм запомнит, что это что-то плохое (возникнет так называемая сенсибилизация), и тогда при следующей встрече появятся симптомы аллергии. Соответственно, если проба — это первый контакт с веществом, то никакой реакции не будет, а вот во время операции можно уже ждать чего угодно.
6
Можно вообще как-то понять, что человек в группе риска?
Да, если у человека уже были аллергические реакции (на что-либо), то он в группе риска развития аллергии во время анестезии. Если ему уже проводили несколько операций, с каждым разом риск анафилактической реакции увеличивается, потому что увеличивается та самая сенсибилизация, то есть чувствительность к препарату. Однако иногда анафилактическая реакция бывает и при первом введении лекарства. Дело в том, что в течение жизни человек может сталкиваться с этим или похожим веществом, сам того не зная. Например, употребляя его с едой. И в результате организм запоминает аллерген.
7
А можно спасти человека, если у него развился анафилактический шок?
Да, но шансов гораздо больше, если анестезиологическое рабочее место правильно организовано: есть мониторинг жизненных функций (насыщенности крови кислородом, артериального давления, температуры, работы сердца), подача кислорода, аппарат искусственной вентиляции легких и полный набор требуемых для лечения анафилаксии препаратов. Проблема в том, что правильное оснащение рабочего места анестезиолога обходится довольно дорого. Поэтому, например, в стоматологические клиники часто приглашают сторонних анестезиологов, которые готовы работать в условиях недостаточного оснащения, а иногда и при отсутствии у клиники лицензии на проведение анестезии.
В любом случае в медицинском учреждении должна быть аптечка с препаратами, необходимыми при анафилактическом шоке. Если у пациента развилась такая реакция, нужно вызвать скорую, применить адреналин, кислород и начать сердечно-легочную реанимацию.
8
Нельзя сделать полностью безопасную анестезию?
Это неизвестно. За последние десятилетия анестезия стала гораздо более безопасной, разрабатываются новые препараты и методики анестезии, проходят исследования, чтобы определить подходы с наименьшим риском. Например, в современных рекомендациях указано, что перед проведением анестезии пациент должен пройти обследование, это позволит обнаружить факторы риска развития осложнений. И если у человека на ЭКГ (электрокардиографии) выявили нарушения ритма сердца, то его сначала отправят к кардиологу. В амбулаторной анестезиологии, когда пациент уходит домой в тот же день, этими требованиями часто пренебрегают.