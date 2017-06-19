Врачам рекомендуют «Анаферон» как средство для профилактики клещевого энцефалита. Почему это очень опасная рекомендация?

На прошлой неделе педиатр Алексей Бессмертный опубликовал фотографию листовки, которая предлагает использовать препарат «Анаферон» в качестве экстренной профилактики клещевого энцефалита. Эту листовку, по словам врача, раздавали на конференции по актуальным вопросам педиатрии (по всей видимости, речь идет о VIII Научно-практической конференции «Современные вопросы педиатрии»). «Медуза» объясняет, почему таким листовкам не место на медицинских конференциях.

Нормальных методов «экстренной профилактики клещевого энцефалита» не существует

Науке пока неизвестны методы экстренной профилактики, которые бы надежно защищали от клещевого энцефалита после укуса клеща и при этом были бы безопасными. Лечения от этого заболевания тоже нет. Поэтому во всем мире врачи только наблюдают за пациентом и борются с симптомами (часто в условиях реанимации). В России в качестве профилактики после укуса клеща вводят иммуноглобулин, но это очень спорная практика — в западных странах она не используется.

Единственный метод профилактики с доказанной эффективностью — это вакцинация. В экстренном виде это две прививки с интервалом в две недели до возможного контакта с зараженными клещами.

Эффективность «Анаферона» не доказана. Концентрация действующего вещества — как в гомеопатии

Чтобы узнать, можно ли назвать лекарство эффективным и безопасным, необходимо по определенным правилам провести несколько исследований. По «Анаферону» таких данных нет. Более того, даже неясно, какие есть теоретические основы для работы этого препарата: по концентрации действующего вещества он схож с гомеопатическими средствами — 0,003 грамма антител к гамма-интерферону человека разводится в пропорции 1 к 10 в 26-й степени. То есть с огромной вероятностью в таблетке не окажется ни единой молекулы, которая теоретически должна помочь человеку.

Тут, правда, надо оговориться, что в 2009 году производитель «Анаферона» компания «Материа Медика» добилась того, что этот препарат нельзя называть гомеопатическим. Но действующего вещества в «Анафероне» от этого не прибавилось.

«Анаферон» есть в официальных рекомендациях. И это очень плохо

«Анаферон» при клещевом энцефалите уже давно рекомендуется к использованию в различных официальных документах, в том числе в стандарте федерального Минздрава. Листовка, с которой и начался скандал, предназначалась «для специалистов». Соответственно, для врачей, которые не читают рекомендации международных врачебных сообществ, такая реклама и такие приказы — руководство к действию.