Команда энтузиастов из Санкт-Петербурга, объединившись в проект «Искра», выпустила ролик о том, как прошло 12 июня для одного из петербуржцев, вышедших на улицы поддержать антикоррупционную акцию Алексея Навального. Искандер Вахидов передвигается на коляске; для людей с инвалидностью каждый выход в город в принципе непростое дело, но на митингах и 26 марта, и 12 июня он был от начала до конца. «Медуза» расспросила Искандера и съемочную группу ролика о том, что они пытаются рассказать и изменить своим видео.

Внимание! В видеоролике есть ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на любимого бегемотика «Медузы» Фиону. Она понравится и взрослым, и детям.

Искр. 12 июня. Марсово поле / Stackenschneider ISKR

Искандер Вахидов

За деятельностью Алексея [Навального] я слежу чуть ли не с первых курсов университета. Не могу сказать, что доверял ему с самого начала, но сейчас абсолютно точно поддерживаю его деятельность и выдвижение на пост президента. Он создает по-настоящему рабочие проекты, которые раскрывают глаза на правду и помогают людям. К примеру, меня не единожды спасал «РосЖКХ», когда в моих домах ломались лифты и я был вынужден подолгу сидеть в квартире, выслушивая насмешки ремонтников.

При этом у меня не было цели заострить внимание именно на инклюзивности — я жил в разных городах России и не понаслышке знаю, что ее нет. Даже у самых развитых стран этот путь занял многие десятилетия, а у нас люди на колясках начали выходить из дома относительно недавно. Санкт-Петербург в этом плане самый удобный город — он в основном прямой. Да, сложно ездить по гравию или заезжать на высокие бордюры, но на митингах очень много добрых людей, готовых помочь. Ко мне даже подходили интеллигентные, взрослые люди и благодарили за присутствие на митинге. А у всех присутствующих в глазах читалась та самая, как мне казалось, потерянная надежда на светлое будущее. Невероятные ощущения.

Я никогда не старался специально привлекать внимание к своей проблеме. Просто в какой-то момент понял, что не могу больше сидеть дома, поступил в университет на очное отделение, а дальше завертелось. Для меня единственная формула — надо не закрываться в себе, не сидеть на месте, а гулять, общаться, заводить друзей, быть хорошим гостем, а главное — ничего не бояться.

Искренне верю, что единственный способ расшевелить захиревших чиновников — выходить на уличный протест, иного способа нет. Мы хотели показать, что на митинги ходят настоящие люди, которые живут рядом с вами — и никто их к этому не принуждает, это искренний порыв. Что этот митинг объединил разных людей, которых никакие причины не смогут запугать или остановить. Очень хотелось бы, чтобы люди стали более лояльны к оппозиционному движению и начали воспринимать его как норму гражданского общества.

Съемочная группа (Артур, Георгий и Эмиль)

Для нас было важно показать, что люди, которых принято считать мобильно ограниченными, имеют такое же право выражать свое мнение, как и все остальные. Активная гражданская позиция не зависит от пола, возраста или физических особенностей. Не все из нас ярые сторонники Навального — но факт, что в нашей стране стагнация. Радует, что на акциях очень много молодых людей, студентов, которые действительно хотят перемен. Это люди, которых интересуют не только четыре стены своей квартиры. Здоровое общество начинается с построения себя и отношения к окружающим.

Учитывая стремительное развитие блогосферы, с помощью таких видео есть возможность привлекать внимание к действительно важным для людей проблемам — чтобы это больше обсуждалось и стало некой нормой. Мы неплохо представляем себе регионы России, сами оттуда. Если в центре Питера, где живет Искандер, есть инфраструктура для людей с инвалидностью, то во многих других городах нашей страны такие же ребята, как он, просто не могут выйти из дома. Но они выходят в интернет, в ютьюб, и именно поэтому мы и сделали этот ролик. Возможно, условный Искандер, который живет в условной Сызрани, посмотрит это видео и получит долю мотивации. Пожалуй, это очередное напоминание людям, что надо быть внимательнее к окружающим.