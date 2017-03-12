Как вести себя с людьми с инвалидностью Инструкция Евгении Воскобойниковой, автора книги «На моем месте. История одного перелома»

Инцидент на телешоу «Минута славы» с танцором Евгением Смирновым (судьи проекта Рената Литвинова и Владимир Познер предложили ему «не эксплуатировать» инвалидность), вызвал новые дискуссии, как правильно общаться с людьми с такими особенностями. Что можно, а чего нельзя говорить человеку с инвалидностью, нормально ли в его присутствии обсуждать его ситуацию и говорить о том, что он может или не может делать? «Медуза» попросила журналистку телеканала «Дождь» и писательницу Евгению Воскобойникову, передвигающуюся на инвалидном кресле последние десять лет, рассказать, как вести себя с людьми с ограниченными физическими возможностями — чтобы никто не чувствовал себя неловко.

1. Развивайте в себе эмпатию

Мы часто не замечаем проблемы (и не задумываемся об их важности), когда они не касаются нас самих или наших близких. Что-то там рассказывают про онкологию, у кого-то там ВИЧ, а кто-то передвигается на коляске — но «меня-то это не касается». Игнорировать таких людей и их потребности — значит создавать для них некомфортную и даже жестокую среду. К тому же от трагедий, к сожалению, никто не застрахован. Конечно, хорошо бы, чтобы ничего подобного ни с кем из нас не случалось — но если случится, лучше оказаться в мире, который встретит вас и ваши особенности дружелюбно и с пониманием, а не с агрессией или равнодушием. Представить, каково приходится каждый день, например, слабовидящим людям, не так сложно — достаточно просто на два часа завязать глаза.

Коротко. Важно задумываться, как живется людям с инвалидностью, а не игнорировать их.

2. Попробуйте пообщаться

Те, кто никогда не общался с людьми с инвалидностью, в первый раз часто испытывают стеснение. И стесняются они не того, что человек выглядит необычно, или говорит не совсем понятно. Зачастую люди стесняются самих себя. Вдруг они со стороны будут выглядеть глупо или сделают что-то не так? Например, пытаясь разговаривать медленнее или предлагая помочь перейти дорогу. Эти комплексы легко устранимы, стоит лишь раз первому начать общение.

Коротко. Не стоит избегать общения с людьми с особенностями.

3. Разговаривайте на равных

Когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь непосредственно к нему, а не к его сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. Если человек на инвалидной коляске, постарайтесь расположиться так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне. Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не забудьте назвать себя и пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь. Обязательно предупреждайте вслух, когда вы отходите в сторону (даже, если отходите ненадолго).

Коротко. Постарайтесь сделать так, чтобы человеку с инвалидностью было комфортно с вами общаться.

4. Не демонстрируйте жалость

Жалость, сочувственные замечания или интонация всегда ставят человека с инвалидностью на ступень ниже говорящего. И даже если ты сам, имея инвалидность, уверен в себе, непрошенное сочувствие постороннего человека может очень сильно повлиять на самооценку. Никогда не надо разговаривать с человеком с инвалидностью, пытаясь его утешить или вселить надежду. «Ну ничего, врачи обязательно что-нибудь придумают!» — я слишком часто слышу эту фразу, но еще ни разу она меня не поддержала.

Коротко. Не нужно проявлять непрошенного сочувствия к человеку.

5. Но будьте готовы помочь

Пытаясь удержаться от жалости и никого не обидеть, не бросайтесь в другую крайность — не делайте вид, что не замечаете инвалидность или считаете ее неважной. Многим людям с инвалидностью нужно не только понимание их потребностей, но и физическая помощь: открыть или придержать дверь, помочь зайти в общественный транспорт или спуститься по ступенькам. Часто они не просят о ней, потому что стыдятся или не хотят обременять. Но иногда помощь и не нужна, поэтому никогда ее не навязывайте, ведь не стоит судить о потребностях человека по его внешнему виду. Поэтому для начала обязательно нужно вежливо спросить, не нужно ли помочь, и если да, то как и чем именно. Не стоит катить колясочника на скорости через дорогу, приговаривая: «Не бойся, ты в надежных руках!»

Коротко. Помогать нужно с умом, обязательно поинтересовавшись, нужна ли ваша помощь.

6. Не «защищайте» детей от информации об инвалидности

Часто родители, чей ребенок видит непохожего на него человека, начинают выдумывать небылицы — чтобы максимально просто, не вдаваясь в подробности, объяснить ребенку, с чем он столкнулся. Звучит это примерно так: «Просто тетя болеет». Но правильнее потрудиться и объяснить ребенку, почему эта тетя так выглядит, почему такие люди бывают и как к ним нужно относиться, как с ними общаться. Что их не нужно воспринимать как плохих, больных или бесполезных. Это важно: так у ребенка не будет пробелов в ответе на этот вопрос, он не будет «отводить глаза» и стараться не замечать людей с инвалидностью, не будет шокирован или возмущен, увидев на улице человека без одной ноги.

Коротко. Нужно объяснять детям, что люди бывают разные, но это не делает кого-то хуже или лучше.

7. Чаще улыбайтесь друг другу

На Западе принято улыбаться и иногда даже здороваться с незнакомым человеком, у которого есть видимые сложности — будь то инвалидное кресло или отсутствие руки. Меня, например, это гораздо больше поддерживает, чем банальные фразы. По крайней мере улыбка всегда поднимает настроение. Радует и то, что за последние пару лет я такие улыбки все чаще вижу и в России.

Коротко. Улыбка всем поднимает настроение!