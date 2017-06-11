Жизнь тяжелая, вот и слетают с катушек Что происходило в Кратово через день после того, как бывший сотрудник МЧС застрелил четырех соседей. Репортаж «Медузы»

В подмосковном поселке Кратово вечером 10 июня бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков застрелил четверых соседей, еще как минимум два человека ранены. Сам Зенков спустя несколько часов был застрелен. Мотивы преступления пока неизвестны: соседи говорят, что Зенков был болезненно нелюдим. Похоже, что он стрелял по тем людям, которых видел, — никакого мотива убивать именно этих людей, а не других у него не было. В Кратово побывал корреспондент «Медузы» Евгений Берг.

Беспокойное место

До поселка Кратово — час езды на электричке, отправляющейся с Казанского вокзала Москвы. Железная дорога делит его на две части. Улица Пушкинская, где вечером и ночью 10 июня Росгвардия ловила открывшего стрельбу по прохожим мужчину, находится в южной на границе, рядом с городом Жуковский. От станции до нее около километра, дорога идет мимо живописного пруда, вдоль которого бегают трусцой молодые люди, а жители постарше занимаются спортивной ходьбой с палками.

Дачным этот район стал еще в конце позапрошлого века, когда здесь появился новый участок железной дороги Москва-Рязань, а строивший ее предприниматель Николай фон Мекк попытался воплотить в жизнь концепцию «города-сада» (нечто среднее между городом и деревней), популярную в начале XX века.

По словам местных жителей, здесь и сейчас живут наследники строителей железной дороги, а также партийных деятелей, которые получали здесь участки после Октябрьской революции. Большинство местных живут в Кратово постоянно.

Многие участки окружают высокие заборы, за ними — большие двухэтажные дома, встречаются настоящие мини-дворцы с полуколоннами. Однако, как признают жители, Кратово не назовешь спокойным местом. Женщина по имени Наталья, живущая в двух улицах от Пушкинской, рассказала «Медузе», что в парке рядом с прудом за последние года было несколько ограблений прохожих, а как-то она сама преследовала на своем участке воров, очистивших квартиру соседа.

Мужчина на велосипеде (велосипедистов здесь тоже много), снимающий на телефон собравшихся у Пушкинской улицы журналистов, признался, что в вечернее время не отпускает детей гулять одних. Днем здесь достаточно людно — собаководы выгуливают питомцев, дети катаются на самокатах. Больше всего их возле Пушкинской улицы, которая частично оцеплена. За оцеплением, помимо машин полиции и Следственного комитета, — пожарные. Тушить им, впрочем, уже нечего. Дом, в котором жил 49-летний Игорь Зенков, застреливший четверых местных жителей, сгорел еще ночью, днем 11 июня на участке лишь дымились угли. Известно, что в доме жили еще две семьи, пострадал ли кто-то из них, неизвестно.

Черный копатель

Про Зенкова известно, что с 1992-го по 2014 год он работал в МЧС слесарем, регулярно бывал в «горячих точках», но в боевых действиях не участвовал (ранее сообщалось, что он мог воевать в Афганистане или Чечне). Зенков был «черным копателем» — он увлекался поисками старого оружия, а в заявлении Следственного комитета говорится, что оружие, из которого мужчина стрелял, «было старых образцов — часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть — самодельная», среди них — «Маузер» и двуствольное ружье Иж-18. С Зенковым жила больная мать, находилась ли она в доме во время пожара, пока неизвестно. Как рассказали местные жители телеканалу «360», мужчина был «нелюдимым, даже со своей матерью, и держался сам по себе».

Живущий на Пушкинской улице в двух домах от места преступления Николай (фамилию он просил не указывать) рассказал «Медузе», что Зенков никогда ни с кем не здоровался на улице.

Днем 10 июня Николай собирался покататься велосипеде с ребенком. «Я слышал до этого выстрелы, но никак не думал, что это действительно выстрелы или взрывы, думал — ну, костер, или еще что-то. Вышел из калитки, вижу — валяется [на дороге] Дима, сосед, он был в синей футболке. Я ребенка быстро загнал, а в этот момент выходит из дома напротив Костя, тоже сосед. Смотрю, в доме [где живет Зенков] открыт гаражный бокс. Подумал, может что-то взорвалось; мы с Константином подошли к Диме, поняли, что он мертв. И тут прозвучал опять выстрел… как треск какой-то, ощущение что из бокса. Мы были уверены, что это что-то там взрывается — компрессор или проводку замкнуло. Набираю „112“, Костя стоит рядом. Звучит еще выстрел, Костя вскрикивает: „Ай!“, руки к груди, я вижу, у него по центру, как пятикопеечная монета, темное пятно. Потом понял, что это не взрывы, а выстрелы. Костя уже упал, я только мельком глянул, там насквозь, побежал по улице. Жена все видела», — рассказал Николай.

Он добавил, что оба его погибших знакомых были предпринимателями — Дмитрий «держал небольшой автосервис, „для своих“»; чем именно занимался Константин, он не уточнил, отметив, что тот был «бизнесмен побольше, уважаемый человек и в Кратово, и в Жуковском».

По словам Николая, все произошло примерно в 15:45, через пять минут он набрал полицию, которая приехала в начале пятого. До того как открыть огонь по прохожим, Зенков, по сообщению СК, выстрелил в мужчину на соседнем участке (они могли быть в конфликте из-за того, что дом последнего якобы загораживал солнечный свет). После этого на участке Зенкова загорелся сарай, затем — дом.

Евгений Берг / «Медуза»

Николай остался на улице в нескольких десятках метрах от дома Зенкова, он наблюдал за действиями полицейских. По его словам, сначала на место прибыли сотрудники ППС, которые не решились зайти в дом, так как слесарь открыл стрельбу по их автомобилю. Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии. Операция растянулась на несколько часов. К полуночи в Кратово были стянуты дополнительные силы спецназа. Все это время за оцепление не пускали пожарную машину и скорую помощь. Зенков, по одним данным, выбрался из горящего дома и скрылся в лесополосе, по другим — спрятался в колодце на территории своего участка.

Так или иначе, но в 00:15 МВД сообщило, что сотрудники полиции застрелили мужчину. По словам министра МВД Владимира Колокольцева, который приехал в Кратово поздно вечером, Зенков отстреливался и кидал гранаты. «Прозвучало 14 взрывов», — сказал он. По словам министра, легко ранены четыре сотрудника.

Николай показал фотоснимки, сделанные им на телефон на следующий день после операции (предоставить их он отказался, посчитав, «что пока, наверное, не стоит»). На фотографиях — железные забор со отверстиями от дроби и пуль, несколько автомобилей с такими же дырами; крупно снят сдвоенный толстый металлический профиль, которые прошит насквозь. «Это уже из нарезного, — говорит Николай. — Вообще, я ментов понимаю, что они туда сразу не полезли. Там бронежилет не поможет».

Местные жители считают, что у Зенкова мог быть целый склад боеприпасов и отмечают, что в воздухе спустя почти сутки пахнет порохом. «Крыша поехала у человека, — говорит мужчина на велосипеде, стоящий возле оцепления. — Как с мужиком в Конаково (в ночь на 4 июня житель поселка Редкино в Конаковском районе Тверской области из-за бытовой ссоры застрелил девять человек — прим. „Медузы“). Тот тоже с матерью, кстати, жил».

«Жизнь тяжелая, вот и слетают с катушек», — заключил мужчина, делая панорамный снимок полицейского оцепления.