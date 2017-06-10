Бывший сотрудник МЧС застрелил несколько человек в подмосковном поселке, поджег дом и сбежал. Его убили спустя шесть часов

В подмосковном Кратово мужчина начал стрелять по людям. Первые сообщения о происходящем стали поступать после шести вечера. В пресс-службе управления МВД по Московской области сообщили РИА Новости, что преступник открыл огонь по прохожим из охотничьего ружья с территории своего частного дома, где он забаррикадировался; одна из свидетельниц инцидента рассказала «Лайфу», что, прежде чем перебраться в дом, мужчина ходил по прилегающим дворам и стрелял. «Пятый канал» утверждал, что стрельба началась после семейной ссоры, не приводя дополнительных подробностей. Свидетели также рассказывали, что в доме, где проживал мужчина, жили еще шесть или семь человек; трое или четверо из них, по некоторым данным, оставались внутри здания во время стрельбы.

Убиты как минимум четыре человека. ТАСС сообщал о четырех погибших и троих раненых, одна из которых скончалась в больнице. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы погибли четыре человека; двое раненых находятся в больнице. Следственный комитет сообщил, что возле дома стрелка обнаружены тела трех человек. На видеотрансляции «Лайфа» были четко видны двое предположительно погибших, лежащих на дороге рядом с домом; соседка преступника рассказала изданию, что один из убитых работал в автосервисе, другой был бизнесменом. Общее количество пострадавших на данный момент неизвестно.

В Кратово ищут вооруженного преступника, застрелившего несколько человек Meduza

Стрелявший в людей мужчина ранее служил в МЧС. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник; очевидцы происшествия и соседи убийцы также говорили о том, что он работал в ведомстве (а также о том, что он ветеран боевых действий — по разным данным, Афганистана или Чечни). По информации «Интерфакса», убийцу зовут Игорь Зенков, он 1967 года рождения. Несколько соседей Зенкова рассказали, что он страдал психическими отклонениями и проходил лечение в психиатрической клинике; также упоминалось, что мужчина живет с матерью и что у него есть хобби — «собирать в лесах оружие времен Великой Отечественной войны». «Рен-ТВ» сообщило, что, «по некоторым данным», мать Зенкова умерла два месяца назад. Собеседники РИА Новости рассказали, что у мужчины «конфликтный» характер: он постоянно что-то делил с соседями. Источник «Интерфакса» говорил, что у Зенкова может быть белая горячка.

Зенкову удалось сбежать из оцепленного дома. Приехавшие в Кратово сотрудники правоохранительных органов оцепили здание, откуда велась стрельба. Зенков стрелял в сотрудников полиции и подорвал несколько взрывпакетов, после чего ему удалось сбежать в лес; при попытке штурма дома также был ранен сотрудник Росгвардии. В доме Зенкова начался пожар, к 11 вечера 10 июня здание сгорело практически полностью.

A post shared by Яна (@yana_dema) on Jun 10, 2017 at 10:42am PDT

Зенков убит. Около 21.30 «Интерфакс» сообщил, что сотрудники полиции нашли и «блокировали» стрелявшего мужчину в лесополосе; чуть позже это подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк. Утверждалось, что во время штурма дома Зенков был ранен, однако о его задержании ничего не сообщалось. Жителям Кратова не рекомендовали выходить из домов; на въезде в поселок дежурил наряд полиции, досматривавший все проезжающие автомобили. Уже после 23.00 начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова сообщила журналистам, что операция по задержанию продолжается. К зоне оцепления стянули дополнительные силы полиции и Росгвардии, в том числе два бронетранспортера. Около 00.15 МВД сообщило, что стрелок убит.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса (убийство; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов; незаконное владение оружием). На место событий приехали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава управления МВД по Московской области Виктор Пауков; прокуратура по Московской области заявила, что возьмет дело на особый контроль.