«Интерфакс»: полиция нашла преступника из Кратово, он окружен
Полиция окружила мужчину, который открыл огонь по прохожим в подмосковном Кратово и затем сбежал из оцепленного дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«В настоящий момент он блокирован в лесополосе», — рассказал собеседник агентства.
Спустя час после публикации «Интерфакса» эту информацию подтвердили в МВД.
10 июня в подмосковном Кратово мужчина открыл стрельбу из ружья по прохожим с территории своего дома. По неподтвержденным данным, погибли три или четыре человека. Несколько человек ранены, среди них — сотрудник Росгвардии.
Полиция оцепила дом и, по сообщениями СМИ, пыталась пойти на штурм. Преступник поджег дом и скрылся.