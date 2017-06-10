«Интерфакс»: полиция нашла преступника из Кратово, он окружен

Полиция окружила мужчину, который открыл огонь по прохожим в подмосковном Кратово и затем сбежал из оцепленного дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В настоящий момент он блокирован в лесополосе», — рассказал собеседник агентства.

Спустя час после публикации «Интерфакса» эту информацию подтвердили в МВД.