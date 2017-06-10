Мужчина, открывший стрельбу по прохожим в Кратово, служил в МЧС и лечился в психбольнице

Мужчина, открывший стрельбу по прохожим в подмосковном Кратово, — бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, 1967 года рождения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, Зенков уволился из МЧС по выслуге лет. Сосед мужчины рассказал РЕН ТВ, что Зенков также был сотрудником ОМОН, а в МЧС получил травму, после которой «лежал в психбольнице»

Ранее очевидцы рассказывали ТАСС, что мужчина служил в Чечне и страдает психическим расстройством. «Лайф» пишет, что Зенков служил в Афганистане.

По словам источника «Интерфакса», у него было хобби «собирать в лесах оружие времен Великой Отечественной войны»; он мог открыть стрельбу из такого оружия.