Убийца четырех человек в Кратово был вооружен ружьем Иж-18 и «Маузером»

Бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, убивший четырех человек в подмосковном Кратово, был вооружен ружьем Иж-18 и «Маузером», сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Официально это оружие не было зарегистрировано.

По данным источника РИА Новости, Зенков, который занимался поисками оружия, мог не только коллекционировать его, но и продавать.