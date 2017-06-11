Убийца четырех человек в Кратово был вооружен ружьем Иж-18 и «Маузером»

ТАСС
12:05, 11 июня 2017
Требует подтверждения

Бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, убивший четырех человек в подмосковном Кратово, был вооружен ружьем Иж-18 и «Маузером», сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Официально это оружие не было зарегистрировано.

По данным источника РИА Новости, Зенков, который занимался поисками оружия, мог не только коллекционировать его, но и продавать.

«Это оружие было обнаружено при Зенкове», — сказал источник.

ТАСС
Игорь Зенков 10 июня открыл огонь из своего дома в Кратово. Он застрелил четырех человек. Кроме того, он ранил четверых сотрудников Росгвардии, которые окружили дом. Перестрелка продолжалась несколько часов. В итоге Зенкова убили.

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