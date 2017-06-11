Сколько россиян вооружены? И влияет ли это на количество совершаемых преступлений?
10 июня в подмосковном поселке Кратово бывший сотрудник МЧС открыл стрельбу и убил как минимум четырех человек, общее количество пострадавших точно неизвестно. Стрелял он из охотничьего оружия, оборот которого в России разрешен. Это уже второе в июне 2017 года бытовое преступление с использованием охотничьего оружия, приведшее к гибели людей — в ночь на 4 июня житель дачного поселка в Тверской области застрелил девятерых человек. Общее количество оружия на руках у граждан России в последние годы растет, хотя количество официальных разрешений на него снижается.
В конце марта 2017 года первый заместитель главнокомандующего Росгвардией Сергей Меликов сообщил, что сейчас легально оружием владеют около четырех с половиной миллионов россиян, на руках у них приблизительно 7,3 миллиона единиц оружия. Из них около семи миллионов единиц — это гражданское огнестрельное оружие, например, охотничье, 150 тысяч — боевое стрелковое, 94 тысячи — служебное и около трех тысяч единиц — холодное оружие.
Меликов добавил, что только с 1 октября по 31 декабря 2016 года Росгвардия рассмотрела 591 тысячу заявлений на приобретение гражданского оружия и удовлетворила 551 тысячу из них.
За последние годы количество вооруженных жителей в стране значительно снизилось — еще в 2010 году разрешение на оружие было у 5,2 миллиона россиян. Председатель правления движения «Право на оружие» Игорь Шмелев пояснил «Медузе», что эта тенденция объясняется дополнительными барьерами при получении оружия. «Серьезно выросла стоимость получения разрешения на оружие и сопутствующих услуг, например, медицинского обследования. В целом стоимость владения оружия выросла не в 2-3 раза, а на порядок. Плюс появилось обязательное обучение при получении разрешения, которое стоит значительных денег. Будущим владельцам очень сложно пройти процесс получения разрешения», — рассказал Шмелев.
Вместе с тем в Росгвардии отмечают, что снижение числа владельцев оружия совпало с расширением их арсеналов — теперь на одного официально вооруженного россиянина приходится больше единиц оружия, чем раньше. По словам Шмелева, это объясняется тем, что теперь приобрести нарезное оружие можно только после нескольких лет владения гладкоствольным оружием.
Одновременно в Росгвардии подчеркивают, что официально зарегистрированное оружие редко используется при совершении преступлений. Главный эксперт-специалист Управления по организации лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова говорила, что в год с использованием зарегистрированного оружия происходит около 500-600 преступлений. При этом, всего с использованием оружия в год в России происходит больше пять тысяч преступлений. Так, по последним официальным данным МВД, только за январь—апрель 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2038.
Одновременно число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло на 4,6% и достигло 11290 преступлений за 4 месяца. Увеличивается и количество случаев незаконного изготовления оружия — 1954 преступления за январь—апрель 2017 года, что на 7,3% больше, чем в те же месяцы 2016 года. В целом черный рынок оружия, по разным оценкам, может достигать нескольких миллионов единиц оружия.
Количество преступлений с применением огнестрельного оружия выросло в России на треть за последние шесть лет. Если в 2008–2011 годах число таких преступлений снижалось (с 4400 до 3818), то после 2011 года стало стабильно расти, а пиковым стал 2015 год, когда с применением огнестрельного оружия было совершено 5400 преступлений. В 2016 году в РФ было совершено 4992 таких преступления, что на 30% больше, чем в 2011 году.
Профессор Академии МВД Иван Соловьев пояснял, что эта тенденция отчасти связана с ростом «черного рынка» оружия и общей «неблагоприятной динамикой преступности». «При этом формирующийся в обществе „менталитет стрельбы“ все чаще побуждает граждан везде и всюду носить при себе оружие и пытаться с его помощью решать любые конфликты. Стрелков не останавливает даже близость посторонних людей, рискующих попасть под их пули, а уж под влиянием горячительных напитков или иных растительных или химических стимуляторов, палец словно бы сам нажимает на курок», — добавлял Соловьев.
Достаточно часто в таких преступлениях, как и в случае и с убийством в Кратово, используется именно охотничье оружие, отмечал профессор Соловьев. «Реально сегодня это оружие не только хранится, но и носится, а также под предлогом будущего участия в охоте — транспортируется, преимущественно в автомобилях, по всей в стране в целях применения не только к объектам животного мира, а и к человеку. В лучшем случае речь идет о самообороне с неразрешенным к ней нарезным оружием», — говорил он.
Игорь Шмелев уверен, что во многих преступлениях с огнестрельным оружием виновато не само количество оружия, а слабая работа полиции. «Очень часто после очередной трагедии выясняется, что еще до нее на человека, который совершил преступление, жаловались правоохранителям. На его агрессивное поведение или еще на что-то, но никаких мер принято не было», — уверен Шмелев.