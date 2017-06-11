Сколько россиян вооружены? И влияет ли это на количество совершаемых преступлений?

10 июня в подмосковном поселке Кратово бывший сотрудник МЧС открыл стрельбу и убил как минимум четырех человек, общее количество пострадавших точно неизвестно. Стрелял он из охотничьего оружия, оборот которого в России разрешен. Это уже второе в июне 2017 года бытовое преступление с использованием охотничьего оружия, приведшее к гибели людей — в ночь на 4 июня житель дачного поселка в Тверской области застрелил девятерых человек. Общее количество оружия на руках у граждан России в последние годы растет, хотя количество официальных разрешений на него снижается.

В конце марта 2017 года первый заместитель главнокомандующего Росгвардией Сергей Меликов сообщил, что сейчас легально оружием владеют около четырех с половиной миллионов россиян , на руках у них приблизительно 7,3 миллиона единиц оружия . Из них около семи миллионов единиц — это гражданское огнестрельное оружие, например, охотничье, 150 тысяч — боевое стрелковое, 94 тысячи — служебное и около трех тысяч единиц — холодное оружие.

Меликов добавил, что только с 1 октября по 31 декабря 2016 года Росгвардия рассмотрела 591 тысячу заявлений на приобретение гражданского оружия и удовлетворила 551 тысячу из них.

За последние годы количество вооруженных жителей в стране значительно снизилось — еще в 2010 году разрешение на оружие было у 5,2 миллиона россиян. Председатель правления движения «Право на оружие» Игорь Шмелев пояснил «Медузе», что эта тенденция объясняется дополнительными барьерами при получении оружия. «Серьезно выросла стоимость получения разрешения на оружие и сопутствующих услуг, например, медицинского обследования. В целом стоимость владения оружия выросла не в 2-3 раза, а на порядок. Плюс появилось обязательное обучение при получении разрешения, которое стоит значительных денег. Будущим владельцам очень сложно пройти процесс получения разрешения», — рассказал Шмелев.

Вместе с тем в Росгвардии отмечают, что снижение числа владельцев оружия совпало с расширением их арсеналов — теперь на одного официально вооруженного россиянина приходится больше единиц оружия, чем раньше . По словам Шмелева, это объясняется тем, что теперь приобрести нарезное оружие можно только после нескольких лет владения гладкоствольным оружием.

Одновременно в Росгвардии подчеркивают, что официально зарегистрированное оружие редко используется при совершении преступлений. Главный эксперт-специалист Управления по организации лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова говорила, что в год с использованием зарегистрированного оружия происходит около 500-600 преступлений . При этом, всего с использованием оружия в год в России происходит больше пять тысяч преступлений. Так, по последним официальным данным МВД, только за январь—апрель 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2038.

Одновременно число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло на 4,6% и достигло 11290 преступлений за 4 месяца. Увеличивается и количество случаев незаконного изготовления оружия — 1954 преступления за январь—апрель 2017 года, что на 7,3% больше, чем в те же месяцы 2016 года. В целом черный рынок оружия, по разным оценкам, может достигать нескольких миллионов единиц оружия.

Количество преступлений с применением огнестрельного оружия выросло в России на треть за последние шесть лет. Если в 2008–2011 годах число таких преступлений снижалось (с 4400 до 3818), то после 2011 года стало стабильно расти, а пиковым стал 2015 год, когда с применением огнестрельного оружия было совершено 5400 преступлений . В 2016 году в РФ было совершено 4992 таких преступления, что на 30% больше, чем в 2011 году.

Профессор Академии МВД Иван Соловьев пояснял, что эта тенденция отчасти связана с ростом «черного рынка» оружия и общей «неблагоприятной динамикой преступности». «При этом формирующийся в обществе „менталитет стрельбы“ все чаще побуждает граждан везде и всюду носить при себе оружие и пытаться с его помощью решать любые конфликты. Стрелков не останавливает даже близость посторонних людей, рискующих попасть под их пули, а уж под влиянием горячительных напитков или иных растительных или химических стимуляторов, палец словно бы сам нажимает на курок», — добавлял Соловьев.

Достаточно часто в таких преступлениях, как и в случае и с убийством в Кратово, используется именно охотничье оружие, отмечал профессор Соловьев. «Реально сегодня это оружие не только хранится, но и носится, а также под предлогом будущего участия в охоте — транспортируется, преимущественно в автомобилях, по всей в стране в целях применения не только к объектам животного мира, а и к человеку. В лучшем случае речь идет о самообороне с неразрешенным к ней нарезным оружием», — говорил он.

Игорь Шмелев уверен, что во многих преступлениях с огнестрельным оружием виновато не само количество оружия, а слабая работа полиции. «Очень часто после очередной трагедии выясняется, что еще до нее на человека, который совершил преступление, жаловались правоохранителям. На его агрессивное поведение или еще на что-то, но никаких мер принято не было», — уверен Шмелев.