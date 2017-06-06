Что происходит в тверском поселке Редкино после убийства девяти человек. Репортаж «Медузы»

В ночь на 4 июня в поселке Редкино Тверской области произошло убийство девяти человек. 45-летний электрик Сергей Егоров, вооружившись карабином «Сайга», пришел на дачный участок к соседям, у которых было застолье, и убил их; выжила только 21-летняя девушка, которая спряталась под одеялом. После этого Егоров убил еще двух человек на соседнем участке, и лишь после этого его задержала полиция. Накануне у Егорова произошло два конфликта, один — с бывшим председателем товарищества (часть убитых были у нее в гостях тем же вечером), другой — с владельцами участка, на который пришел Егоров.

»******, как вы надоели!» — ругается мужчина в тренировочных штанах и майке-алкоголичке на автомобили Следственного комитета и полиции, пытающиеся развернуться на небольшом пятачке возле его дачного участка. Дороги в садовом товариществе на окраине поселка Редкино размыло проливным дождем. Хмурые мужчины в плащ-палатках ходят от одной улицы к другой, они третьи сутки разбираются в обстоятельствах массового убийства, которое произошло здесь в ночь на 4 июня. Мужчина в тренировочных штанах живет рядом с домом 45-летнего электрика Сергея Егорова, который застрелил в ту ночь девять человек. Несмотря на соседство, Егорова он не знает. «Видел один раз, он снимал показания счетчика. Трезвый был», — выдает характеристику мужчина.

Небольшой поселок Редкино — сорок километров от Твери — в 1990-е годы был местной криминальной столицей, а «Редкинская ОПГ» была известна за пределами Тверской области. Но такого даже тут еще не происходило: убийство сразу девяти человек местные жители называют «вопиющим» случаем. «Бывало такое, что троих положат, но это разборки криминальные, а тут — совсем неповинные люди. Все просто в шоке», — говорит местные житель на станции. Через Редкино проходит железная дорога, соединяющий Москву и Санкт-Петербург, рядом с поселком — трасса, соединяющая два города. От столицы сюда можно доехать за полтора часа, поэтому Редкино популярно у дачников из Москвы. Садовое товарищество, где произошло убийство, здесь зовут «московскими дачами»; оно находится на окраине Редкино. На «дачах», по словам местных, было спокойно и в прежнее время, а сейчас, когда «гопота перестреляла друг друга» — и подавно.

К «московским дачам» от станции «Редкино» ведут три километра плохо асфальтированной дороги. Сам дачный поселок — это несколько параллельных грунтовых дорог, заросших травой, вдоль них небольшие домики, в основном — деревянные; некоторые из них причудливо и неказисто надстроены, другие — заброшены. Правление товарищества — бытовка с зарешеченными окнами, стоящая на отшибе. На скромных участках поставлены теплицы, алюминиевые банки от пива на палках выполняют роль пугал. Постоянно здесь живут немногие, большинство приезжает на лето и выходные. Спустя три дня после убийства на улицах можно было встретить разве что полицейских, которые оцепляли то одну, то другую части товарищества и отгоняли репортеров.

Вслед за оцеплением перемещался автозак, из которого периодически выводили коренастого мужчину в джемпере — это был обвиняемый в убийстве Сергей Егоров. С ним проводили следственный эксперимент.

Егоров жил с 63-летней матерью в двухэтажном доме в самом конце предпоследней улицы — Земляничной. Дом бывшего председателя товарищества Татьяны Архиповой, с которой в ту ночь поссорился Сергеев, находится в трех улицах от него, это около двухсот метров. Как рассказала Архипова «Московскому комсомольцу», в пятницу, 3 июня, они с соседями — супругами Верой и Павлом Смирновыми и с другим соседом Александром Рединым — собрались отметить день рождения ее внучки. «Этот электрик тоже пришел и говорит: »[Нынешний председатель товарищества Марина] Лобанова каждый день требует вас отключить от электричества». Я стала возмущаться: на каком основании?» — рассказала Архипова. По ее словам, Егоров был «уже подвыпивший», он «хвастался, что у него есть ружье».

После того как Егорова прогнали, праздник в доме Архиповой закончился, гости — супруги Смирновы и Александр Редин — отправились домой. По пути они решили зайти к знакомым на параллельной улице — 34-летнему Владиславу Савельеву и его девушке Марине Коныгиной; в доме Савельева также находилась его 92-летняя бабушка, супруги Иван и Людмила Загорнян и их друзья с соседнего участка — Олег и Светлана Сорокины и брат последней — Алексей, с женой Натальей.

Как рассказала 6 июня в программе «Пусть говорят» 21-летняя Марина Коныгина, около полуночи Егоров пришел к ним на участок. Он разговаривал, в основном, с Владиславом Савельевым. «Они начали просто разговаривать, и он [Егоров] говорит: «Да я в ВДВ служил, бутылки об голову бил, из ружья стрелял. Мой Слава спросил: «А в какой ты части служил?». Тот не может найти ответа. И он начал на Славу повышать голос». После перепалки Егоров, по словам Коныгиной, быстро сел в свою машину и уехал. Электрик вернулся через два с половиной часа — шел третий час ночи — с карабином «Сайга» (он хранился на даче), когда девушка уже засыпала в комнате на первом этаже.

«Я слышу мат, выглядываю из окна. Первым убивают Славу, вижу как вылетают кровь, мозги. Он подходит к Александру [Редину], бьет его два раза прикладом и говорит матом: «Иди копай могилу своему другу». В конце концов берет за волосы, бросает на землю, направляет ружье в упор и стреляет». В этот момент Коныгина вызвала полицию, и спряталась под одеяло. По ее словам, она слышала как Егоров ходил по участку, расстреливая всех, кто там находился, несмотря на просьбы оставить их в живых. Раненый Олег Сорокин убежал на соседний участок, чтобы предупредить жену Светлану, а также ее брата с супругой. Двое последних в итоге спаслись; Сорокина Егоров застрелил, а Светлану, по словам Коныгиной, ранил, а потом добил несколькими ударами железным стулом по голове.

Затем он вернулся на участок Савельевых, произвел по контрольному выстрелу в убитых, перетащил несколько тел в дом, частично раздел их и свалил в кучу. Все это время девушка продолжала прятаться под одеялом; Егоров по какой-то причине не заметил ее, хотя и находился рядом. В это время на участок приехала полиция, которая и задержала электрика. Он дал признательные показания и сейчас находится под арестом.

Дачный дом в садоводческом товариществе «50 лет Октября», где жил Сергей Егоров Александр Сайганов / ТАСС

Судя по рассказам жителей поселка, Сергей Егоров необщительный, замкнутый человек. Еще один его сосед, мужчина из Зеленограда по имени Алексей, рассказывает, что когда у него только появился участок на «московских дачах», его семья немного общалась с Егоровым и с его матерью. «А потом они отгородились забором — и все. Сын [мой] еще общался, но перестал, сказал, что они не совсем адекватные», — сказал он.

У Сергея Егорова — московская прописка, по его собственным словам (эти кадры были продемонстрированы в программе «Пусть говорят»), там Егоров жил вместе со своей дочерью, которая учится в институте. В Редкино он приезжал, в основном, по выходным, строил дачный дом. В Москве, по словам соседей, он занимался установкой кондиционеров. С середины мая 2017 года он стал постоянно жить в поселке, почему — никому из соседей он так и не рассказал. Жителям поселка он представлялся новым электриком, нанятым товариществом. Нынешний глава правления Марина Лобанова, утверждает, что он предлагал свои услуги как частник.

Бывший руководитель товарищества Татьяна Архипова (она находится в конфликте с Лобановой), уверена, что Егоров первоначально направлялся к ней — якобы он «накрутил себя», когда хотел отключить ей электричество накануне вечером. Опрошенные «Медузой» местные жители про конфликт между старым и новым руководством товарищества ничего не знают. Самой правдоподобной версией для жителей поселка остается обычная бытовая ссора.