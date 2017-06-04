Массовое убийство в Тверской области. Главное

В ночь на 4 июня в поселке Редкино в Тверской области были убиты девять человек. Их застрелил 45-летний мужчина, который поссорился со знакомыми, когда они вместе распивали спиртное. Одной женщине из этой компании удалось спрятаться и вызвать полицию. Убийца был задержан.

Убийство было совершено около трех часов ночи на дачном участке в садоводческом товариществе «50 лет Октября», которое примыкает к поселку Редкино. В сообщении Следственного комитета России говорится, что между преступником и его знакомыми «произошел бытовой конфликт». Убийца уехал, а через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл огонь по людям. Спастись удалось только одной женщине — она позвонила в полицию, спрятавшись под одеялом на втором этаже дома, где выпивала компания. Полицейские задержали убийцу. В доме и во дворе они обнаружили тела пяти мужчин и трех женщин. Тело еще одной убитой нашли в багажнике автомобиля.

Людей застрелил 45-летний житель Москвы. «Комсомольская правда» называет его имя — Сергей Егоров. Он жил в дачном поселке вместе с 90-летней матерью и подрабатывал электриком в садоводческом товариществе. В управлении МВД по Тверской области сообщили, что раньше Егоров «проблем с законом не имел». Председатель товарищества «50 лет Октября» рассказала «КП», что убийца производил хорошее впечатление. «Нормальный мужчина. Никакого неадекватного поведения», — сообщила она.

Дом в Тверской области, где произошло убийство девяти человек СК РФ

Знакомые убийцы не поверили, что он служил в ВДВ. Ссора произошла, когда разговор зашел о службе в армии. По данным «КП», Егоров рассказывал, как вместе с сослуживцами-десантниками прыгал с парашютом и разбивал головой кирпичи. Над Егоровым стали смеяться, а кто-то сказал, что он вообще не был в армии. Убийца съездил за ружьем и открыл огонь со словами «сейчас я вам покажу, как я умею стрелять». Некоторые его жертвы успели выбежать из дома, но он застрелил их во дворе.

Одну из жертв убийца заставлял копать себе могилу. Об этом сообщил агентству ТАСС источник, знакомый с ходом следствия. «Подозреваемый пытался заставить женщину копать себе могилу, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — рассказал источник. По информации тверского издания Tvernews.ru, преступник издевался и над другими жертвами. Одного из мужчин он заставлял просить прощения и рыть землю руками.

Преступник предположительно собирался сжечь дом с телами убитых. Tvernews.ru сообщает, что убийца заносил тела в дом, когда по вызову приехали полицейские. По данным «КП», преступника задержали участковый и инспектор ДПС. Они набросились на него, когда он отложил ружье в сторону.

Убийца стрелял из карабина «Сайга». Это охотничье оружие, разработанное на базе автомата Калашникова. В пресс-службе центрального округа Росгвардии сообщили, что карабин был зарегистрирован, но преступник хранил его на своем дачном участке с нарушением установленных требований. В Росгвардии заявили, что владельцы огнестрельного оружия, выезжающие летом на дачи, будут подвергнуты дополнительной проверке.