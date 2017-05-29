В Челябинске фестиваль красок закончился нападением подростков на полицейские машины. Главное Отмены индуистского фестиваля добивалась РПЦ

27 мая в Челябинске сорванный индуистский фестиваль красок Холи закончился нападением подростков на машины полиции. Молодые люди, выкрикивая оскорбления, пинали автомобили и забрасывали их краской. МВД в ответ заявило, что массовых беспорядков не было, а полиция никого не задержала. «Медуза» рассказывает, что известно о внезапном протесте в Челябинске.

Отмены с самого начала добивалась Русская православная церковь. Челябинская митрополия попросила районную прокуратуру проверить индуистский фестиваль: в Церкви посчитали, что «организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение». Тем не менее, прокуратура не стала запрещать фестиваль, ограничившись предупреждением о недопустимости нарушения законодательства по противодействию терроризму и экстремизму.

В последний момент организаторам не позволили провести мероприятие. Администрация торгового комплекса «Горки» расторгла договор и не разрешила установить сцену, поэтому на месте сбора граждан просто открыли торговлю красящим порошком. В результате территория мероприятия не была огорожена, собравшиеся начали кидаться краской прямо на парковке. По мнению организатора фестиваля Артема Сергеева, «Горки» отказались от проведения акции «по настоянию Челябинской епархии РПЦ». Сам торговый комплекс не комментировал ситуацию.

Когда на место приехали полицейские, подростки атаковали их автомобили. По словам очевидцев, школьники пытались открывать двери, которые изнутри держали полицейские. Помимо выкриков про «мусоров», подростки скандировали «А.У.Е.» («арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство») — лозунг зародившейся пару лет назад субкультуры с ярко выраженным уголовным подтекстом.

Полиция никого не задержала, а в региональном управлении МВД заявили, что массовых беспорядков не было. «Факты попадания красок на ведомственные автомобили действительно имели место, но они соответствовали характеру праздника», — добавили в ведомстве, заметив, что проверка по отдельным нарушениям продолжается. Второй день фестиваля организаторы отменили, решив перенести событие на август.

Через два дня проверку случившегося начал Следственный комитет. Разобраться в ситуации потребовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский: «Я с трудом себе представляю чье-то желание приехать в город, где подростки забрасывают полицию красками, веселятся при этом, висят на полицейских автомобилях, где не обеспечена безопасность».