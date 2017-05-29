СК начал проверку после нападения на полицейские машины на фестивале красок в Челябинске

Есть ли у следствия подозреваемые, также не сообщается.

В сообщении на сайте регионального управления ведомства отмечается что «несколькими подростками были допущены противоправные действия в отношении сотрудников полиции». При этом уголовное дело по факту нападения пока не возбуждено.

Следственный комитет начал проверку после нападения подростков на полицейские машины на фестивале красок в Челябинске 27 мая.

27 мая в Челябинске должен был пройти фестиваль красок Холи, но администраторы торгового комплекса «Горки» в последний момент отказались предоставить для этого помещение. В результате мероприятие началось на парковке перед комплексом.

Когда к собравшимся подросткам подъехали две машины полиции, участники мероприятия начали забрасывать их красящим порошком и толкать, выкрикивая оскорбительные лозунги. При этом на видеозаписях с мероприятия не было случаев прямого столкновения между подростками и полицейскими.

В МВД ранее заявили, что массовых беспорядков на мероприятии не было, а факт попадания красок на машины назвали соответствующим «характеру праздника». Ведомство также начало проверку.

Запланированное на 28 мая продолжение фестиваля Холи было отменено. Ранее против проведения мероприятия выступала РПЦ, но прокуратура не нашла нарушений в заявке организаторов.