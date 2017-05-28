Во время фестиваля красок в Челябинске подростки напали на полицейские машины. МВД начало проверку

URA.ru
08:48, 28 мая 2017
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Участники фестиваля красок Холи, который прошел в Челябинске 27 мая, напали на полицейские автомобили и забросали их красками. Мероприятие проходило около торгового комплекса «Горки», администрация которого отказалась провести его внутри помещения.

Почему подростки решили напасть на прибывшие к месту проведения фестиваля полицейские автомобили, не сообщается. Участники фестиваля толкали подъехавшую легковушку ВАЗ и УАЗ-469.

«Факты попадания красок на ведомственные автомобили действительно имели место, но они соответствовали характеру праздника. Личности подростков, допустивших нецензурные выражения, сейчас устанавливаются полицейскими. В дальнейшем будут проведены профилактические беседы с ними и их родителями», — рассказали в областном управлении МВД порталу 74.ru.

При этом в разговоре с URA.ru представитель МВД отметил, что массовых беспорядков зафиксировано не было, а по «отдельным фактам нарушения общественного порядка» ведется проверка.

Против проведения фестиваля Холи в Челябинске выступал миссионерский отдел местной епархии РПЦ. В церкви утверждали, что «организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, веселую забаву для молодежи». Прокуратура не нашла причин запрещать мероприятие.
Холи — индуистский фестиваль весны, одним из элементов которого является цветной порошок, разбрасываемый участниками. Фестивали красок проводятся по всему миру и, в частности, в России.
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