Во время фестиваля красок в Челябинске подростки напали на полицейские машины. МВД начало проверку

Участники фестиваля красок Холи, который прошел в Челябинске 27 мая, напали на полицейские автомобили и забросали их красками. Мероприятие проходило около торгового комплекса «Горки», администрация которого отказалась провести его внутри помещения.

Почему подростки решили напасть на прибывшие к месту проведения фестиваля полицейские автомобили, не сообщается. Участники фестиваля толкали подъехавшую легковушку ВАЗ и УАЗ-469.

«Факты попадания красок на ведомственные автомобили действительно имели место, но они соответствовали характеру праздника. Личности подростков, допустивших нецензурные выражения, сейчас устанавливаются полицейскими. В дальнейшем будут проведены профилактические беседы с ними и их родителями», — рассказали в областном управлении МВД порталу 74.ru.

При этом в разговоре с URA.ru представитель МВД отметил, что массовых беспорядков зафиксировано не было, а по «отдельным фактам нарушения общественного порядка» ведется проверка.