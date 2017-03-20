Как вести себя с ребенком в самолете или магазине, если он капризничает. Инструкция

1. Готовьтесь к «дню икс» заранее

Перелеты, путешествия на поезде и даже походы в большие магазины с ребенком могут оказаться испытанием и стрессом — и для него, и для вас, и для окружающих. При этом часто таких событий не избежать. К счастью, обычно мы планируем их заранее — так что есть время на подготовку. На этом этапе главная задача — объяснить ребенку, что его ждет и зачем это нужно ему самому (а не только вам). Постарайтесь найти какие-то особенности грядущего события, которые могут служить для него дополнительной мотивацией. Заинтересуйте его тем, как устроен поезд или самолет, расскажите про возможность посмотреть из иллюминатора на город или покататься в тележке по супермаркету, попробовать необычную еду.

Обсуждайте с ребенком предстоящее событие. Расскажите ему, что и в какой момент может от него потребоваться, что вы все вместе будете делать, кто еще будет рядом. Проиграйте разные возможные сценарии на игрушках, объясняя и обсуждая чувства, реакции и поведение всех участников ситуации. Например, так: «Котенок устал и кричит „мя-я-яу!“. Все вокруг встревожены и спрашивают у мамы-кошки или папы-кота — что случилось? Им хочется, чтобы котенок перестал плакать». Прямо перед событием вкратце напомните ребенку самое главное, что вас ожидает.

Коротко. Планируйте путешествия и выходы в свет вместе с ребенком, обсуждайте и проигрывайте на игрушках, как все будет.

2. Придумайте, чем займете ребенка

Хуже всего ведет себя ребенок, который неважно себя чувствует, — не обязательно, чтобы у него что-то болело, достаточно любого дискомфорта. Например, если малыш голоден, ему хочется пить, спать, он перевозбужден и вынужден бездельничать в ограниченном пространстве, то он, скорее всего, будет капризничать и плакать. Поэтому, планируя «выходы в свет» с ребенком, постарайтесь либо согласовать их с его режимом дня, либо, наоборот, постепенно подстроить режим. Главное, чтобы к решающему моменту ребенок был сытым и отдохнувшим или даже готовым уснуть (если у вас будет возможность его уложить). И обязательно возьмите с собой привычные ребенку еду и питье.

Любому ребенку нужна активность, более того, движение и действие — это его первичные физиологические потребности. Если ребенка ограничивать, это тут же отразится на его поведении. Так что тут важно придумать, чем его занять на время, когда ему придется сидеть на месте, — а лучше иметь запас развлечений на случай непредвиденных обстоятельств. В интернете полно статей на эту тему, откуда можно почерпнуть неплохие советы: например, целых «15 идей, как легко занять трехлетку в самолете не планшетом». И конечно, всегда давайте ребенку побегать или попрыгать там, где это можно, безопасно и никому не мешает.

Коротко. Постарайтесь создать для ребенка комфортную обстановку: у него должны быть развлечения и ваше внимание. Не ограничивайте его там, где он сможет подвигаться.

3. Будьте сами в хорошей форме

Отдохните и выспитесь перед важным событием, неважно, это поездка на электричке на дачу или трансатлантический перелет. Не отправляйтесь по магазинам с ребенком уставшими, не откладывайте сборы на ночь перед поездкой. И для вас, и для ребенка это значительный стресс — и от вас зависит, как вы все его перенесете. Дети очень легко перенимают эмоциональное состояние родителей, поэтому ваше спокойствие и уверенность помогут ребенку, а волнение и напряжение — наоборот. Если вы едете не в одиночку, узнайте, смогут ли ваши спутники помочь с ребенком, готовы ли они к этому — только обязательно договоритесь обо всем заранее, чтобы это не стало для всех сюрпризом.

Коротко. Не забудьте и о своем комфорте — и, если есть такой шанс, договоритесь о помощи.

4. Помните, что вы и ваш ребенок — часть общества

Наше общество состоит не только из «удобных» всем окружающим взрослых. В нем есть и медлительные пожилые люди, и люди в колясках, которым нужно больше пространства, и беременные женщины, которым трудно долго стоять, и дети, которые не могут молчать и сидеть без дела. Все эти люди имеют одинаковые права, а некоторые из них — особые потребности, это нормально, и их нужно уважать (и помогать им). Детям тоже нужно учиться быть внимательными к окружающим, понимать, что другие люди тоже имеют право присесть или поспать.

Пытаясь найти выход из этой ситуации (кто важнее — ребенок или окружающие?), родители порой впадают в крайности. Кто-то ставит комфорт своего ребенка превыше всего. Другие родители, боясь осуждения окружающих, наказывают малыша или кричат на него («Не позорь меня!») — за этим, как правило, стоит болезненный стыд и неуверенность в ценности собственного ребенка. Понимать свои права и при этом быть внимательным к окружающим — вот золотая середина, к которой стоит стремиться.

Коротко. Учитывайте права, потребности и особенности своего ребенка, но и будьте внимательны к окружающим, учите ребенка поступать так же.

5. Всегда имейте план «Б» — если что-то пошло не так

Если события разворачиваются по худшему сценарию и ребенок впал в истерику (или это вот-вот случится), то это значит, что он потерял контроль над собой, эмоции и усталость захлестнули его. Ваша задача — взять контроль на себя и вывести его из этого состояния. В первую очередь постарайтесь сохранять спокойствие. Чтобы помочь ребенку, оставайтесь рядом, говорите с ним. Показывайте, что видите и понимаете его чувства и желания: «Понимаю, что тебе очень надоело везде ждать, у тебя устали ножки и тебе, наверное, хотелось бы сейчас оказаться дома под одеялом».

Старайтесь говорить сочувственным и спокойным тоном, негромко, но настойчиво повторяйте свои слова, обнимайте и мягко удерживайте ребенка. Ни в коем случае не угрожайте ему наказанием — например, тем, что оставите его. Если ребенок вас слышит и отвечает, значит, он готов к компромиссу: «Нам нужно пройти эту очередь, зато потом мы сядем в автобус — и ты сможешь отдохнуть/сядем в самолет и поиграем/скоро будем дома».

Коротко. Если ребенок в истерике, сохраняйте спокойствие, сочувствуйте, объясняйте ему, что происходит, и напоминайте о наступлении облегчения.

6. Не вступайте в конфликт с окружающими

В стрессовых ситуациях, особенно когда это связано с большой ответственностью (не опоздать, ничего не забыть или не потерять), многие теряют самообладание и эмоционально реагируют даже на мелкие раздражители и неудобства. Имейте в виду, что в такой ситуации не только вы, но и многие окружающие. Ваша готовность понять их недовольство и желание исправить положение способны разрядить обстановку («Простите, пожалуйста, что малыш толкнул ваше кресло, я знаю, что это ужасно неприятно. Он больше не будет»).

Если ребенок кричит и плачет, всегда находятся непрошеные советчики, которые «знают лучше», как обращаться с детьми. Всем им достаточно твердого спокойного ответа: «Сегодня у малыша тяжелый день, он очень устал, поэтому кричит, извините, если помешали вам. Это скоро пройдет», «Нет, спасибо, помощь не нужна, мы справимся сами». В то же время не стесняйтесь принимать помощь (воду, влажные салфетки), если она кстати.

И никогда не позволяйте окружающим пугать ребенка — на «Вот заберу!» серьезно отвечайте: «Пожалуйста, не пугайте ребенка». Если такое произошло, сразу сообщайте малышу: «Тебя никто не может у меня забрать», а на «Ай-яй-яй, какая нехорошая девочка» можно ответить «Она очень хорошая девочка, просто сейчас неважно себя чувствует». В таких ситуациях лучшая защита — это ваше спокойствие, уверенность и вежливый, но твердый отпор.

Коротко. Разговаривайте с недовольными окружающими спокойно, вежливо и твердо. Извиняйтесь, если причинили неудобство. Не позволяйте пугать ребенка.