Один блестящий и два хороших сериала на выходные «Патриот» о спецслужбах, «Диета из Санта-Клариты» о зомби и спин-офф «Черного списка»

На Amazon идет искрометный сериал о спецслужбах «Патриот», Netflix заставляет Дрю Бэрримор есть человечину в «Диете из Санта-Клариты», а Терри ОʼКуинн (Локк из «Остаться в живых») блистает сразу в двух теленовинках недели — «Патриоте» и «Черном списке». По просьбе «Медузы» кинокритик Егор Москвитин составил список симпатичных сериалов на выходные.

Патриот (Patriot)

C 24 февраля на Amazon Video (весь сезон)

Два года назад передовой канал HBO уже пытался сделать въедливую сатиру на международную политику, работу спецслужб и борьбу за мировое господство — и закрыл «На грани» после первого же сезона. Почему зрители не приняли эту комедию, неясно. Джек Блэк выкладывался в шоу, словно это его последний звездный час, а в вальяжной игре Тима Роббинса был особенный шик. Что до сюжета, то он умудрялся поставить международной политике точнейший диагноз и при этом был совершенно безумен. Сатира порой достигала уровня «Доктора Стрейнджлава» — и поэтому уже два года ее отчаянно не хватает.

Теперь хорошая новость: интернет-канал Amazon спустя пару месяцев после показа «На грани» выпустил пилот комедии «Патриот» — сериала в том же жанре, но с немного другими акцентами. Первая серия понравилась и критикам, и зрителям, и 24 февраля 2017 года вышел полноценный сезон. По ряду причин этот не особо известный сериал лучше не пропускать.

Где-то в Иране падает вертолет с кандидатом в президенты (умеренных взглядов). В предвыборной гонке остаются безнадежный либерал и воинственный радикал, готовый применить ядерное оружие. Чтобы Часы Судного дня не пришлось переводить на полночь, американский аппаратчик (Терри ОʼКуинн — Локк из «Остаться в живых») придумывает хитроумную операцию. Главную роль в ней должен сыграть его сын — двинувшийся умом спецагент, который живет в Амстердаме, курит много травы и распевает на улице песни о том, как его пытали на Ближнем Востоке.

Герой «Патриота» (никому не известный, но замечательный австралиец Майкл Дорнан, похожий на Чарли Ханнэма и Александра Скарсгарда одновременно) не только психически неуравновешен, но и предельно циничен — и ради интересов своей страны он уже на третьей минуте сериала совершает такое, что зритель обязательно охнет. Дальше едких шуток и неожиданных сюжетных ходов становится только больше. А поскольку с иранской ядерной угрозой герой борется, внедрившись в американскую компанию, вместо международной смехопанорамы мы увидим сатиру на американский капитализм. Может быть, она не так гомерически смешна, как в «Волке с Уолл-Стрит», но и не так прямолинейна, как в вышедшем на этой неделе «Золоте» с Мэттью Макконахи.

Другое достоинство «Патриота» (его как раз не хватало закрытой комедии «На грани») — в том, что политические фельетоны здесь отлично уживаются с настоящей драмой героя. Точнее, антигероя, потому что хороших парней на телевидении, кажется, совсем не осталось.

Черный список: Искупление (The Blacklist: Redemption)

С 23 февраля на американском NBC и с 24 февраля на российском TV1000 Premium HD

Исключение — герои спин-оффа «Черного списка». Оригинальный сериал не без успеха выходит в эфир уже четыре года. Началось в нем все с того, что опасный и неуловимый мозг преступного мира, бывший агент, вдруг сам пришел в ФБР с повинной. И пообещал, что поможет поймать всех гангстеров мира, но при условии, что будет работать с определенным агентом — девушкой-новичком, которую в бюро толком не знают.

В спин-оффе выдающегося актера Джеймса Спэйдера, увы, нет, а его напарница Меган Бун появляется лишь на пару минут, чтобы вдохновить на подвиги своего мужа — агента Тома (актер Райан Эгголд). Главный герой теперь он. И его мама Сьюзан (Фамке Янссен из первых «Людей-Икс», созревшая для собственного «Логана») — глава частной военной корпорации. И его папа Говард — вездесущий Терри ОʼКуинн.

Если «Патриот» требует интеллектуальной концентрации, а «Диета из Санта-Клариты» (о ней ниже), наоборот, расслабляет, «Черный список» предлагает что-то среднее. Этот сериал можно смотреть одним глазом и слушать одним ухом, тут не приходится ждать эмоциональных потрясений, зато можно приятно убить время. Но с этой скромной миссией он справляется более чем изобретательно: по сути, перед нами нон-стоп версия «Одиннадцати друзей Оушена» с гаджетами, трюками, аферами, элегантной музыкой и нарочито грубыми шутками. Жаль лишь, что не с такими же харизматичными актерами. Фанатам оригинального «Черного списка» стоит быть начеку: повествование в нем было размереннее, а диалоги — эффектнее. В «Искуплении» меньше слов и больше драйва.

Диета из Санта-Клариты (Santa Clarita Diet)

C 3 февраля на Netflix (весь сезон)

Пока героини «Большой маленькой лжи» — другого сериала о семейной жизни в Калифорнии — занимаются самоедством, героиня «Диеты из Санта-Клариты» находит путь к счастью в каннибализме. То есть натурально: в первой же серии риэлторша в исполнении Дрю Бэрримор чем-то травится, живописно блюет и выплевывает собственное сердце. Муж (благородно поседевший Тимоти Олифант из сериала «Правосудия») беспокоится, дочь (Лив Хьюсон) заинтригована, а героине все нипочем. Поначалу «болезнь» проявляется в милых мелочах: скажем, она все время склоняет бедного супруга к оральному сексу. Но потом в тихом районе начинают пропадать люди — и сериал оказывается даже кровавее и натуралистичнее, чем фильм «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

Дрю Бэрримор невозможно не любоваться, гостевая роль Натана Филлиона из «Касла» и «Светлячка» подается зрителю как запоздалый подарок на Рождество, а мужественный Тимоти Олифант в образе домашнего тюфяка — это та терапия, которой, надо признаться, нам всем не хватало. «Диета из Санта-Клариты» — вообще такой утешительно-ласкательный сериал: две в каком-то смысле погасшие звезды спускаются с небес на землю и изображают тихую семейную жизнь со всеми ее компромиссами. Некоторые критики жалуются, что это ситком одной шутки — но тем больше он похож на настоящую жизнь. В общем, рекомендуем.