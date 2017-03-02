Фильмы на неделю. Мощный «Логан» о стареющем Росомахе, а также «Золото», «Персональный покупатель» и «Зверопой»

«Логан»: Росомаха уходит, но не сдается

В закатно-оранжевом воздухе когда-то Дикого — и, кажется, дичающего вновь — американского Запада возникает смутно знакомая фигура. Дешевый костюм, взгляд исподлобья, кулаки сжаты, из костяшек вот-вот покажутся когти из диво-металла: Росомаха, опять ты? Нет, вы обознались. Этот мужчина не хочет, чтобы его так называли. Он давно уже просто Логан, некто Логан в мире, избавившемся от мутантов.

Хью Джекман, ставший когда-то суперзвездой именно благодаря роли «человека икс» Росомахи, объединился с Джеймсом Мэнголдом, отличным американским режиссером («Переступить черту», «Поезд на Юму»), чтобы закрыть все гештальты сразу. Персонаж уходит на пенсию, остальные мутанты вымерли, и в этом затянувшемся эпосе настало время для «Смерти Артура». Конечно, предыдущий совместный опыт Мэнголда с Джекманом, японская трэш-версия похождений супергероя «Росомаха: Бессмертный», внушал определенные опасения. Однако в «Логане» нет и следа той отвязности — ни дешевого ретро-гламура, ни Светланы Ходченковой. Это брутальный и жесткий боевик, не щадящий никого, зрителя в том числе. Детей вести в кино не рекомендуется: сквернословие, насилие, сумерки героев и богов, ноль надежд на свет в конце туннеля. То, что доктор прописал.

Логан | Официальный трейлер 2 | HD 20th Century Fox Russia

Вероятно, «Логан» — самый взрослый и серьезный супергеройский комикс после «Темного рыцаря». Здесь можно вычитать и фрейдистский подтекст, и политические аллюзии, и культурологические цитаты: в частности, стремительно впадающий в маразм профессор Ксавьер превращен авторами в шекспировского Просперо, его подручного зовут Калибаном. Есть интертекстуальная игра с традицией старых американских вестернов и сюжетные заимствования из Стивена Кинга — мрачная молчаливая девочка, обладающая суперспособностью убивать любое количество вооруженных мужчин, напомнит «Воспламеняющую взглядом». А еще есть как минимум две превосходные актерские работы: возможно, перед нами лучшая роль Хью Джекмана, а наполненный отчаянием взгляд сэра Патрика Стюарта заставляет вспомнить, что буквально в прошлом году он играл на сцене «Ничью землю» Гарольда Пинтера. При этом «Логан» на 85% состоит из того, что обязательно для хорошего жанрового кино: отменные драки, перестрелки, погони, поединки, смерти и воскрешения.

Можно предположить, что перед нами — самый художественно состоятельный блокбастер года. Впрочем, использовать термин «блокбастер» как-то неловко — слишком хороша здесь драматургия, слишком глубока проблематика, слишком скромен бюджет. Скажем иначе: попросту превосходный фильм.

Для кого: для поклонников классического американского кино — и для тех, кому надоели слишком позитивные и красивые супергерои.

«Золото»: блеск фальшивых надежд

На рекламном плакате фильма вы увидите лысину и брюшко Мэтью Макконахи (несмотря на это, моментально узнаваемого). Приготовьтесь: это и есть главный аттракцион, который вас ждет.

Начиналось «Золото» довольно бодро. Коллектив сценаристов, включавший «оскаровского» лауреата Пола Хэггиса («Столкновение»), создал новейшую версию культовых «Сокровищ Сьерра-Мадре», но основанных на реальных событиях 1980-х. Первоначально в режиссерах ходил Майкл Манн («Схватка»), впоследствии что-то расклеилось, и продюсеры подрядили Спайка Ли, с которым тоже поссорились. В результате очередную версию постоянно перерабатывавшегося сценария отдали Стивену Гаану — он и сам известный кинодраматург («Траффик»), ставивший самостоятельно нашумевшую «Сириану». Другими словами, политические интриги ему понятнее и ближе, чем дух старого приключенческого кино. Что немедленно сказалось на фильме.

Золото — Трейлер 1 (HD) Central Partnership

По сюжету, потомственный золотоискатель и только что разорившийся горе-предприниматель (Макконахи) объединяется с одержимым геологом (венесуэлец Эдгар Рамирес) в попытке найти золотую жилу в Индонезии. Их усилия увенчаются успехом, что послужит началом колоссальной авантюры — а на самом деле аферы, в которой будут замешаны самые влиятельные американские финансисты своего времени. Приключенческое кино вязнет в офисных диалогах так же, как герой — в нюансах бизнес-переговоров; к сожалению, скучной повседневности корпоративной жизни здесь во много раз больше, чем увлекательных поисков драгоценной руды. В итоге из двух часов фильма удается намыть буквально три-четыре золотых эпизода, остальное предсказуемо до зевоты. Не спасают ни обаяние хорошенькой Брайс Даллас Ховард, ни блестящая лысина Макконахи, ни даже оператор Роберт Элсвит, когда-то снявший на схожую тему великий фильм «Нефть».

Для кого: для романтиков в душе, ставших пленниками корпоративной культуры

«Персональный покупатель»: призраки из мобильника

Поклонникам Кристен Стюарт этот фильм пропускать нельзя. Пожалуй, перед нами лучшая работа актрисы, твердо решившей реабилитироваться после «Сумерек» (одна из главных претензий к фильму предъявлялась именно по адресу Стюарт, якобы не способной играть в принципе). Среди режиссеров, принявших участие в реабилитации, почетное первое место принадлежит французу Оливье Ассаясу. В его «Зильс-Марии» Стюарт переиграла саму Жюльетт Бинош, роль ассистентки которой была поручена ей в той причудливой драме. В «Персональном покупателе» она вновь — помощница звезды, только той практически нет на экране: Стюарт солирует. Работа Морин (так зовут ее героиню, переехавшую в Париж молодую американку) — в том, чтобы подбирать гардероб для своей вечно занятой нанимательницы. А самая большая страсть Морин — желание установить контакт с потусторонним миром. Ее брат ушел из жизни, и она напряженно ждет, когда же он подаст ей сигнал. Тут внезапно на место традиционных вертящихся столов и блюдец приходит новое средство коммуникации с призраками: мобильный телефон.

Персональный покупатель. В кино 2 марта. Русский трейлер Capella Film

Бывший кинокритик, эстет и любимец фестивалей Ассаяс, награжденный за «Персонального покупателя» в Каннах как лучший режиссер, давно, еще во времена ставших ныне культовыми «Ирмы Веп» и «Демона-любовника», научился совмещать аскетичный язык европейского арт-кино с жанровым наполнением американских B-movies. Здесь у него это получается с переменным успехом. Баланс между мистическим и будничным постоянно хромает, характер главной героини (не говоря об остальных) до конца остается невнятным, а самое главное — невообразимое нагромождение мистики с реализмом подано с невозмутимой серьезностью, вызывающей у зрителя невольный смех. Тем не менее, фильм держит внимание до финала, который может показаться кому-то (не всем) разочаровывающим.

Также обратите внимание на маленькую, но яркую роль Ларса Айдингера, выдающегося немецкого театрального артиста и, по сведениям депутата Натальи Поклонской, порнозвезды. Совсем скоро, если Поклонская не воспрепятствует, мы увидим его на экране в роли Николая II.

Для кого: для любителей спиритизма, европейского артхауса и Кристен Стюарт.

«Зверопой»: о чем поют животные

Название этого полнометражного мультфильма, сделанного на студии Криса Меледандри («Гадкий я», «Миньоны»), очевидно отсылает к мегауспешному диснеевскому «Зверополису» — но это остроумный, хоть и не вполне вежливый креатив российских прокатчиков. В оригинале картина называется просто «Пой» («Sing»). Впрочем, команда Меледандри, который не тратит на производство своей анимации такие долгие годы и большие деньги, как Walt Disney, тоже не обошлась без привычного плагиата: бесспорно, новый мультфильм готовился именно с тем расчетом, чтобы преуспеть в прокате на волне «Зверополиса». Так и вышло. Действие здесь тоже разворачивается в мире антропоморфных животных, существующих в условиях относительной гармонии суматошного мегаполиса. Только «Зверопой» — не детектив, а музыкальная мелодрама, основанная на телешоу «Голос». Точнее, его бесчисленных прототипах и двойниках.

ЗВЕРОПОЙ в кино с 2 марта Universal Pictures Russia

Свинья-домохозяйка, поющая на улицах мышь, застенчивая слониха-тинейджер, брошенная самовлюбленным бойфрендом дикобразиха-панк и молодой горилла из криминальной семьи (не обошлось без расистского стереотипа) собираются на одной сцене, куда их зазвал предприимчивый организатор песенного конкурса — коала-антрепренер без гроша в кармане. Все умеют петь так хорошо, что заслушаешься, все не уверены в себе и недооценены, у каждого будет шанс проявить себя. Простенький и линейный сценарий построен на сплошных шаблонах, каждый сюжетный ход стопроцентно предсказуем. Лишь музыка — плейлист в «Зверопое» попсовый в лучшем смысле слова, от The Beatles и Queen до Леонарда Коэна и Стиви Уандера, — спасает положение. Если видеть в этом мультфильме простое одноразовое развлечение для семейного просмотра, тест на пригодность он проходит без труда. Ну и идея подсветить сцену при помощи тысяч светящихся кальмаров не так уж плоха.

Для кого: для посетителей караоке и зрителей шоу «Голос»