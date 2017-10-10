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Надо ли уважать закон, если он тебе не нравится?
В новом выпуске Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий обсуждают, как быть с законами, которые нам не нравятся. Можно ли нарушать закон открыто в знак политической борьбы, как это делает Алексей Навальный? Есть ли разница между либеральным (как в случае с Pussy Riot) и консервативным (как в случае Дмитрия Энтео) нарушением закона? Как поступать с плохими законами представителям государства? А также можно ли считать достойным исполнения закон, если против него выступают тысячи граждан, как происходит в Каталонии?