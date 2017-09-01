Вижу новости про жуткие лихорадки в разных странах. Как понять, надо ли паниковать?
1
Что случилось?
1 сентября появилась новость о том, что во Франции несколько человек заболели лихорадкой чикунгунья. Две недели назад российские СМИ писали, что в США несколько человек заразились бубонной чумой. А еще раньше было много тревожных сообщений об эпидемии вируса Коксаки в Турции. Подобные новости в русскоязычных изданиях появляются постоянно. И заголовки там часто такие, что становится страшно! Но это зря.
2
Почему вы так считаете?
Почти у всех новостей об инфекционных заболеваниях один источник — Роспотребнадзор. Он публикует сообщения об опасных заболеваниях в других странах ежедневно. Например, заголовки последних четырех дней выглядели так: «О ситуации с туберкулезом в Украине», «О случаях кишечной инфекции в Японии», «О заболеваемости лихорадкой чикунгунья во Франции», «Об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии». Все эти новости, как правило, посвящены единичным случаям заболевания в каком-то регионе или о не самом стремительном росте числа заболевших. Например, заголовок «Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья во Франции» надо расшифровывать как «Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья в городе Ле-Канне-де-Мор на юго-востоке Франции, где заболело четыре человека».
3
То есть если я еду во Францию, бояться нечего?
Смотря в какой регион — Всемирная организация здравоохранения рекомендует принимать какие-то меры только при путешествии в зоны риска. Роспотребнадзор в своей новости также сообщает, что в другие регионы страны можно ездить без дополнительных мер предосторожности. ВОЗ подтверждает, что вспышки чикунгуньи могут начаться и в других странах, но вероятность этого не очень высока.
Бубонной чумой в США тоже можно заразиться лишь в отдельных регионах (как и в России). Более того, это вполне излечимое заболевание (пациент должен принимать антибиотики), и смертью все заканчивается нечасто.
4
А как вообще узнавать, чего надо опасаться при выезде из России?
На сайте американских Центров по контролю и профилактике заболеваний есть раздел, где даются подробные рекомендации, как уберечься от болезней, распространенных в конкретной стране. Там также есть подробности про отдельные регионы. Например, во Вьетнаме можно заболеть малярией, но принимать препараты для профилактики нужно, только если едешь в сельскую местность, причем в зависимости от региона необходимо принимать разные лекарства. Есть также русскоязычная версия этого раздела, но в ней меньше подробностей. Новости о недавних вспышках заболевания или отдельных случаях заражения в конкретном регионе лучше искать на сайте ВОЗ и на том же сайте Роспотребнадзора. О том, какие лекарства надо брать с собой в любом случае, «Медуза» писала в отдельных карточках.
5
Что-то так и не стало понятно, надо паниковать из-за новостей про болезни или нет.
Паниковать не надо. Надо просто помнить, что СМИ часто сгущают краски, когда пишут новости по сообщениям Роспотребназдора. Если вы видите новости, что где-то распространяется опасная болезнь, а вы туда как раз собираетесь, имеет смысл спокойно изучить информацию на сайтах, о которых мы писали выше.