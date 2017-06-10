Я собираюсь в путешествие. Что положить в аптечку?
1
Что случилось?
Летом многие люди отправляются в отпуск. Собрать аптечку для путешествия — непростая задача. Мы решили объяснить, что обязательно должно быть в аптечке, а что надо бы вообще выбросить.
2
И что класть в аптечку?
Это зависит от ваших хронических заболеваний и того, куда вы едете. Если это развитая страна с доступной медицинской помощью, то список небольшой. По крайней мере, именно такую рекомендацию дают Всемирная организация здравоохранения, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний и британская Национальная служба здравоохранения.
С собой надо брать только те средства, которые могут понадобиться экстренно или в ситуации, когда добраться до аптеки вы будете не в состоянии:
- Антигистаминные средства. Это лекарства, которые нужно принимать при аллергии. Возьмите их с собой, даже если считаете, что у вас нет аллергии: в новой обстановке она может проявиться. Лучше выбрать антигистаминные средства второго поколения (лоратадин, фексофенадин, цетиризин, дезлоратадин, левоцетиризин): препараты первого поколения (привычные «Димедрол» и «Супрастин») часто вызывают сонливость.
- Обезболивающие средства (они же жаропонижающие). Например, ибупрофен, аспирин или парацетамол.
- Антисептик (хлоргексидин, повидон-йод, перекись водорода). На самом деле он не нужен, если вы можете просто промыть порез или царапину чистой водой: от антисептика эффект не лучше, а рана заживает хуже. Но если возникла инфекция, тогда уже стоит воспользоваться антисептиком.
- Антибактериальная мазь, а также крем или эмульсия (с бацитрацином/неомицином). А вот она действительно нужна сразу, если вы порезались, поцарапались или обожглись.
- Сосудосуживающие средства в виде спрея или капель для носа (оксиметазолин, фенилэфрин). Они нужны для быстрой борьбы с насморком. Вот только принимать их дольше 2–3 дней нельзя, потому что иначе они сами могут вызвать насморк.
- Гидрокортизоновая мазь или гидрокортизоновый крем. Поможет при укусах насекомых.
- Мелатонин. Если вы пересекаете пять часовых поясов или даже больше, вам может пригодиться мелатонин, чтобы быстрее преодолеть джетлаг.
- Средства от укачивания, если у вас есть такая особенность. Можно применять безрецептурные (дименгидринат), за более сильными препаратами нужно идти к врачу.
И, конечно, нужно взять с собой стерильные бинты, пластыри, ножницы и пинцет.
3
А если со мной ребенок?
Вы можете взять некоторые из этих препаратов в формах, которые созданы специально для детей (например, ибупрофен или парацетамол в форме сиропа или свечей). Но ни в коем случае нельзя давать ребенку аспирин, особенно если у него повышена температура и есть подозрение на вирусную инфекцию. Это может привести к тяжелому осложнению под названием синдром Рейе. Все остальное лучше обсудить с грамотным педиатром или семейным врачом.
4
Я еду туда, где с врачами все сложно и вообще много разных инфекций. Что с собой взять?
В идеале нужно посмотреть на сайте американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (или вот есть русскоязычная версия), какие инфекционные болезни распространены там, куда вы едете. С этим списком можно прийти к врачу, он даст рецепты на те препараты, которые пригодятся для вынужденного самолечения. Это, например, антибиотики. И лучше взять с собой дополнительно еще несколько безрецептурных средств:
- продиводиарейные средства (лоперамид). Но их можно применять, только у взрослых, а также если температура ниже 38 и в стуле нет крови. Иначе ваше выздоровление задержится;
- средства для восполнения жидкости и электролитов в организме («Регидрон», «Гидровит»). Они могут понадобиться при все той же диарее и предотвратить обезвоживание;
- препараты для профилактики малярии (если вы едете в страну, где легко заболеть). Эти средства назначит врач. Защищаться от малярии нужно и другими путями, например, с помощью москитной сетки;
- дезинфицирующие таблетки для воды (с хлором или йодом, если найдете).
5
Это все?
Нет. Врачи и различные государственные организации, кроме лекарств, рекомендуют взять с собой еще:
- репелленты (если надо защититься от комаров, клещей и прочей мелкой живности). Например, ДЭТА, он же диэтилтолуамид («Дэта», Gardex) или IR3535, он же этилбутилацетиламинопропионат («Москитол», Glorix);
- солнцезащитный крем (широкого спектра, с максимальным фактором защиты и, если нужно, водостойкий);
- презервативы (если есть вероятность, что у вас будет секс не со своим партнером или партнершей);
- дезинфицирующие средства для рук.
До поездки надо еще привиться по рекомендациям вашего врача и американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также купить хорошую медицинскую страховку.
6
Лекарства точно можно провозить через границу?
Выпустить вас должны без проблем. А вот впустят ли в ту страну, в которую вы направляетесь, — вопрос к местному законодательству. Обычно никаких препятствий не возникает, но если в этой стране препарат считается рецептурным, лучше все-таки иметь на него рецепт. Причем на местном языке или хотя бы английском.
7
А есть ведь лекарства, которые за границей вообще не продаются. Неужели их не надо брать?
Обычно это препараты, которые не имеют доказанной эффективности и безопасности. Например, всевозможные безрецептурные иммуностимуляторы или противовирусные средства, которые якобы борются с вирусами, вызывающими ОРВИ. К лекарствам, которые продаются в западных странах, обычно более строгие требования по доказательствам эффективности и безопасности.