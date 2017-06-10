Я собираюсь в путешествие. Что положить в аптечку?

1 . Что случилось?

2 . И что класть в аптечку?

3 . А если со мной ребенок?

4 . Я еду туда, где с врачами все сложно и вообще много разных инфекций. Что с собой взять?

5 . Это все?

6 . Лекарства точно можно провозить через границу?