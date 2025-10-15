Перейти к материалам
новости
Губернатор Самарской области с матом уволил подчиненного. Тот попал в больницу
Видео
1 минута
10:10, 15 октября 2025
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
уволил
главу Кинельского района Юрия Жидкова, используя нецензурную лексику. В сеть попало видео, где Федорищев и Жидков обсуждают камень с разбитой мемориальной табличкой «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Жидков говорит, что памятник уже установили, а камень забыли убрать. Затем Федорищев с матом заявляет об увольнении чиновника. Жидков после инцидента был
госпитализирован
с гипертоническим кризом. Ранее «Медуза»
сообщала
, что отставка грозит и самому Федорищеву.
