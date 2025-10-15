Чиновник, которого губернатор Самарской области уволил с матом, попал в больницу

Уволенный губернатором Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом, пишет «Коммерсант». По данным издания, Жидков находится в одном из медучреждений региона. Mash пишет, что врачам удалось стабилизировать давление бывшего чиновника, «он чувствует себя нормально».

14 октября большой резонанс вызвало видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет главу Кинельского района, используя нецензурную лексику. Увольнение последовало после того, как губернатор и глава района обсудили камень с разбитой мемориальной табличкой со словами «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». На записи слышно, как Жидков говорит, что памятник уже установили, а камень забыли убрать.

Федорищев, комментируя увольнение главы района, заявил: «Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен».

Жидков после увольнения, говорил Mash, что ему обидно, но он старается держаться, собирается отдохнуть и заняться здоровьем.

36-летний Вячеслав Федорищев — самый молодой губернатор России. Он возглавляет Самарскую область с мая 2024 года.