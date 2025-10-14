Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом уволил подчиненного

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова.

В сеть попало видео, на котором показан момент увольнения. Видео сняли, когда губернатор проверял качество ремонта социальных объектов в районе.

Внимание. В абзаце ниже, а также в видео есть мат.

На записи слышно, как губернатор спрашивает у чиновника: «Это просто камень?» Когда Жидков отвечает утвердительно, Федорищев дважды хлопает его по плечу и говорит: «Уволен нахуй!»

После того, как короткое видео появилось в соцсетях, Федорищев опубликовал во «ВКонтакте» полную видеозапись длительностью 49 секунд. Из нее следует, что губернатор и глава района обсуждали камень с разбитой мемориальной табличкой со словами «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». На записи слышно, как Жидков говорит, что памятник уже установили, а камень забыли убрать.

«Глава района посчитал, что это „просто камень“. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — заявил Федорищев.

Вячеслав Федорищев — самый молодой губернатор России, ему 36 лет. Он возглавляет Самарскую область с мая 2024 года.

Газета «Ведомости» сообщила в сентябре 2025-го, что эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» прогнозируют возможную отставку Вячеслава Федорищева.