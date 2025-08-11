Перейти к материалам
новости
Перед встречей Путина и Трампа Кремль отменил мораторий на ракеты средней и меньшей дальности. Это агрессивный сигнал в новой гонке вооружений?
Новый эпизод шоу «Мы не знаем»
28 минут
15:09, 11 августа 2025
В преддверии встречи Путина и Трампа, которая должна пройти 15 августа на Аляске, ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов разбирается в событиях, которые этой встрече предшествовали. Россия
отказалась
от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. А Медведев
затеял
публичную перебранку с Трампом с взаимными ядерными угрозами. В отказе России от моратория западные эксперты
увидели
«агрессивный сигнал» России в новой гонке вооружений — о том, что она набирает обороты, в своем отчете
уже писал
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Об агрессивных сигналах, новой гонке вооружений и возможной эскалации Султан Сулейманов говорит с Андреем Баклицким, старшим научным сотрудником Института ООН по исследованию проблем разоружения.
