«Эпоха сокращения ядерного оружия подходит к концу» SIPRI опубликовал доклад о безопасности в мире. Выводы: военные расходы растут, а новая гонка ядерных вооружений набирает обороты

Российские военные устанавливают ракету «Искандер» на мобильную пусковую установку во время учений, 2 февраля 2024 года Министерство обороны России / AP / Scanpix / LETA

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира ( ) опубликовал новый доклад о состоянии международной безопасности. В нем эксперты отмечают, что в течение 2024 года глобальная безопасность продолжила ухудшаться, военные расходы — расти, а новая гонка ядерных вооружений — набирать обороты.

В течение года, как пишет SIPRI, число мест, где вспыхивали вооруженные конфликты, сократилось с 51 (в 2023 году) до 49 стран, но общее число погибших в конфликтах при этом выросло со 188 тысяч до 239 тысяч человек — это самый высокий показатель за период с 2018 по 2024 годы. Эксперты Стокгольмского института выделяют пять основных конфликтов 2024 года — война Израиля с ХАМАС, российско-украинская война, гражданские войны в Мьянме и Судане, а также вооруженные конфликты в Эфиопии.

Мировые военные расходы в 2024 году, по подсчетам SIPRI, выросли и достигли 2,7 триллиона долларов. В докладе отмечается, что расходы растут 10-й год подряд, и в 2024-м они поднялись до рекордного уровня, зафиксированного экспертами. В период с 2015 по 2024 годы мировые военные расходы выросли во всех пяти географических регионах: больше всего — в Европе (+83 процентных пункта), затем следуют Азия и Океания (+46 п. п.), Америка (+19 п. п.), Ближний Восток (+19 п. п.) и Африка (+11 п. п.). Самым крупным государством с точки зрения трат на военные расходы остаются США (997 миллиардов долларов в 2024 году), на втором месте — Китай (314 миллиардов долларов). На третьем месте находится Россия с расходами в 149 миллиардов долларов.

О договоре СНВ-III

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О договоре СНВ-III

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Еще один из разделов доклада посвящен ядерному вооружению. По подсчетам экспертов, на начало 2025 года в мире насчитывалось девять ядерных держав (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль), у которых в общей сложности есть примерно 12 241 боеголовка. Потенциально доступными для эксплуатации считаются 9614 из них, а около 2100 боеголовок «поддерживались в состоянии высокой боевой готовности» на баллистических ракетах. При этом Россия и США вместе обладают примерно 90% всего мирового ядерного оружия. Все девять ядерных государств продолжали в 2024 году укреплять свои арсеналы, а некоторые развернули новые системы вооружений, отмечают эксперты. В том числе, упоминает SIPRI, в ноябре 2024 года Россия обновила свою ядерную доктрину, расширив перечень обстоятельств, в которых может применяться ядерное оружие.

После окончания холодной войны постепенный демонтаж боеголовок, снятых Россией и США с вооружения, обычно опережал развертывание новых, и это приводило к ежегодному сокращению общемировых запасов ядерного оружия, говорится в докладе. Однако сейчас, отмечают эксперты, темпы демонтажа замедляются, а развертывание нового ядерного оружия ускоряется, и в ближайшие годы тенденция к сокращению запасов, вероятно, будет обращена вспять.

Кроме того, добавляют в SIPRI, в феврале 2026 года заканчивается договор между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( , заключенный в 2010 году). После этого, если не будет заключено новое соглашение, число боеголовок, которые обе страны развертывают на стратегических ракетах, вероятно, увеличится, пишет SIPRI.

Директор института Дэн Смит отмечает, что «двусторонний контроль над ядерными вооружениями между Россией и США вошел в кризис несколько лет назад и сейчас практически прекращен» — нет никаких признаков переговоров по продлению СНВ-III. По его словам, все указывает на то, что «разворачивается новая гонка вооружений, которая несет в себе гораздо больше рисков и неопределенности, чем предыдущая».

В предисловии к докладу Смит пишет, что стремительное развитие и внедрение целого ряда технологий — например, в области искусственного интеллекта (ИИ), кибервозможностей, космических систем, противоракетной обороны и квантовых технологий — «радикально переосмысливают ядерные возможности, сдерживание и оборону, создавая тем самым потенциальные источники нестабильности».

«Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с момента окончания холодной войны, подходит к концу», — пишет старший научный сотрудник Программы по оружию массового поражения SIPRI Ханс Кристенсен. По его словам, вместо этого эксперты наблюдают «четкую тенденцию» к росту ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями.

Вместе с этим, как отмечает SIPRI, с возвращением Дональда Трампа в Белый дом повторяется «парадоксальная ситуация» его первого срока, когда «ни одна из трех великих держав не стремится защищать и поддерживать мировой порядок»: Китай, Россия и США «стремятся освободиться от ограничений согласованных правил, когда они неудобны».

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