Завод по производству артиллерийских орудий в Германии, 2024 год Nathan Laine / Bloomberg / Getty Images

Военные расходы в мире в 2024 году выросли на 9,4% и превысили 2,7 триллиона долларов, или 2,5% мирового ВВП, подсчитал Стокгольмский институт исследований проблем мира ( ). Это самый большой годовой рост со времен окончания холодной войны.

Под военными расходами SIPRI подразумевает все расходы государства на содержание и администрирование вооруженных сил (включая зарплаты и дополнительные выплаты военнослужащим), закупку вооружений, строительство военных сооружений, исследования и разработки военного назначения. Все денежные суммы выражены в ценах в американских долларах 2023 года.

60% всех военных расходов (более 1,6 триллиона долларов) приходятся на пять стран-лидеров: США, Китай, Россию, Германию и Индию. США остаются лидером по военным расходам: в 2024 году они потратили на военные цели 997 миллиардов долларов, или около 37% всех мировых военных расходов. На втором месте с большим отрывом находится Китай — 314 миллиардов долларов.

Наибольший рост военных расходов зафиксирован в Европе (на 17%) и на Ближнем Востоке (на 15%).

Военные расходы России составляют 149 миллиардов долларов (рост на 38% по сравнению с 2023 годом и вдвое по сравнению с 2015-м), Украины — 64,7 миллиарда долларов (рост на 2,9% по сравнению с 2023 годом). Военные расходы Украины составляют 34% ВВП, что делает ее самой милитаризованной экономикой в мире. На втором месте по этому показателю — Израиль с 8,8%. Военное бремя российской экономики составляет 7,1% ВВП.

В Европе лидерами по годовому росту военных расходов стали Польша (на 31% по сравнению с 2023 годом, до 38 миллиардов долларов, что составляет 4,2% ВВП) и Германия (на 28%, до 88,5 миллиарда). Швеция в свой первый год членства в НАТО увеличила военные расходы на 34% до 12 миллиардов долларов. Тем самым она достигла согласованного на уровне альянса нижнего порога военного бремени в 2% ВВП.

Две европейские ядерные державы — Великобритания и Франция — увеличили военные расходы соответственно на 2,8% до 81,8 миллиарда долларов (шестое место в мире) и на 6,1% до 64,7 миллиарда (девятое место).

Рост военных расходов на 58% зафиксирован в Ливане. В 2024 году ему удалось преодолеть многолетний политический кризис и значительно снизить влияние военизированных группировок, в первую очередь «Хизбаллы», которая понесла тяжелые потери в войне с Израилем. Впрочем, в абсолютных цифрах военные расходы Ливана остаются сравнительно небольшими — 635 миллионов долларов (у Израиля — 46,5 миллиарда). А больше всех на Ближнем Востоке тратит на военные цели Саудовская Аравия — 80,3 миллиарда долларов.

В то же время военные расходы Ирана снизились на 10%. Из-за санкций и экономического кризиса страна не может себе позволить их наращивать, несмотря на напряженные отношения с Израилем и США.

Китай увеличил военные расходы на 7%, до 314 миллиардов долларов (это половина всех военных расходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе); Тайвань — на 1,8%, до 16,5 миллиарда; Япония — на 21%, до 55,3 миллиарда.

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