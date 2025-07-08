В Техасе продолжается масштабное наводнение. Погибли уже более ста человек, в том числе дети из летнего лагеря. Десятки пропали без вести Видео

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В Техасе продолжается масштабное наводнение. Погибли уже более ста человек, в том числе дети из летнего лагеря. Десятки пропали без вести
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1 минута
11:34, 8 июля 2025
Из-за сильных ливней в начале июля в Техасе началось
наводнение
. Вода снесла дома, разрушила мосты и дороги. По данным американских СМИ, погибли уже более 100 человек. В том числе
27 детей
и вожатых летнего лагеря для девочек. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Всего в зоне бедствия по-прежнему находятся около 50 тысяч человек. Как сообщает ABC, местные власти хотели улучшить систему оповещения при наводнениях и почти десять лет искали подрядчика. Весной 2025-го компанию наконец нашли, но неизвестно, успела ли она выполнить работу. 11 июля в Техас собирается приехать Дональд Трамп.
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