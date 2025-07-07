В результате наводнения в Техасе погибли 27 детей и вожатых летнего лагеря
27 детей и вожатых летнего лагеря для девочек Camp Mystic погибли в результате наводнения в Техасе. Об этом говорится в сообщении лагеря.
«Camp Mystic скорбит о гибели 27 отдыхающих и вожатых в результате катастрофического наводнения на реке Гуадалупе», — заявили в лагере.
Более точные данные лагерь не приводит.
В сообщении отмечается, что лагерь поддерживает связь с властями, которые продолжают поиск пропавших девочек.
В начале июля в центральной части штата Техас началось наводнение, спровоцированное сильнейшими ливнями. В реках резко поднялся уровень воды, прибрежные территории оказались затоплены.
По данным на утром 7 июля, в результате наводнения погибли 82 человека, в том числе 28 детей. Сообщалось, что по меньшей мере 41 человек числился пропавшим без вести. Среди них 10 девочек и один вожатый из Camp Mystic.