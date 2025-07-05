В Техасе проливные дожди вызвали наводнение. Погибли 24 человека, неизвестна судьба более 20 девочек из летнего лагеря
В центральной части штата Техас из-за сильнейших ливней началось наводнение. За несколько часов ночью и утром 4 июля выпала месячная норма осадков. В районе города Хант был зафиксирован сильнейший за сто лет ливень, пишет CNN. В реках резко поднялся уровень воды, затопив прибрежные территории. В округе Керр, по данным местных властей, погибли 24 человека. Пропавшими без вести числятся более 20 девочек из христианского летнего лагеря Camp Mystic в Ханте на берегу реки Гуадалупе, уровень воды в которой поднялся за два часа на шесть метров. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик подчеркнул, что тот факт, что о судьбе девочек пока нет информации, не означает, что они погибли. В Техасе развернута масштабная поисково-спасательная операция, с пострадавших территорий эвакуированы не менее 237 человек, многих из них вывозили на вертолетах. По прогнозам метеорологов, сильные дожди продолжат идти и 5 июля. «Медуза» публикует фотографии из Техаса, сделанные 4 июля.