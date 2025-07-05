В Техасе проливные дожди вызвали наводнение. Погибли 24 человека, неизвестна судьба более 20 девочек из летнего лагеря

В центральной части штата Техас из-за сильнейших ливней началось наводнение. За несколько часов ночью и утром 4 июля выпала месячная норма осадков. В районе города Хант был зафиксирован сильнейший за сто лет ливень, пишет CNN. В реках резко поднялся уровень воды, затопив прибрежные территории. В округе Керр, по данным местных властей, погибли 24 человека. Пропавшими без вести числятся более 20 девочек из христианского летнего лагеря Camp Mystic в Ханте на берегу реки Гуадалупе, уровень воды в которой поднялся за два часа на шесть метров. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик подчеркнул, что тот факт, что о судьбе девочек пока нет информации, не означает, что они погибли. В Техасе развернута масштабная поисково-спасательная операция, с пострадавших территорий эвакуированы не менее 237 человек, многих из них вывозили на вертолетах. По прогнозам метеорологов, сильные дожди продолжат идти и 5 июля. «Медуза» публикует фотографии из Техаса, сделанные 4 июля.

Последствия наводнений в прибрежной зоне реки Гуадалупе в городе Кервилл Eric Gay / AP / Scanpix / LETA

Поисково-спасательная операция в первые часы после начала наводнения в городе Ингрэм Michel Fortier / The San Antonio Express-News / AP / Scanpix / LETA

Разрушения на берегу Гуадалупе в Кервилле Eric Gay / AP / Scanpix / LETA

Вышедшая из берегов река Гуадалупе в Кервилле Eric Vryn / Getty Images

Мы скрыли это фото, потому что на него может быть тяжело смотреть Все равно хочу увидеть Коровья туша на берегу Гуадалупе в округе Керр Eric Gay / AP / Scanpix / LETA

Житель Ингрэма в своем офисе в Ингрэме. На стене отметка, демонстрирующая уровень подъема воды на пике наводнения Christopher Lee / The San Antonio Express-News / AP / Scanpix / LETA

Дети у игрового автомата, выброшенного наводнением на парковку в Ингрэме. 4 июля 2025 года Josie Norris / San Antonio Express-News / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA= Жители Техаса в центре помощи и воссоединения семей, куда обращаются те, кто потерял связь со своими родными и близкими во время стихийного бедствия Eric Gay / AP / Scanpix / LETA

Вертолет, участвующий в поисково-спасательной операции в Техасе Eric Gay / AP / Scanpix / LETA