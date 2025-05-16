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Прямые переговоры России и Украины
Первые кадры из Стамбула
1 минута
11:04, 16 мая 2025
16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят
прямые переговоры
России и Украины — впервые с 2022 года. До начала прямого контакта двух стран состоялась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины, в которой с американской стороны приняли участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Кит Келлог, а с украинской — глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. А глава российской делегации Владимир Мединский поговорил с представителем Госдепартамента США Майклом Энтоном. Рустем Умеров
заявил
, что Россия должна проявить «готовность к конкретным действиям, включая полное прекращение огня не менее чем на 30 дней и осуществление гуманитарных мер, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле „все на всех“». Вот первые кадры из Стамбула.
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