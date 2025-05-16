Рустем Умеров: Украина готова к полному прекращению огня и прямым переговорам с Россией на высшем уровне

Власти Украины готовы к полному и безоговорочному прекращению огня и проведению прямых переговоров с Россией на высшем уровне. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.

Соответствующий пост он опубликовал в фейсбуке по итогам трехсторонней встречи украинской, турецкой и американской сторон.

Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к прочному и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, включая полное прекращение огня не менее на 30 дней и осуществление гуманитарных мер, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле «все на всех».

В ближайшее время в Стамбуле должны начаться переговоры России и Украины. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что украинская делегация намерена обсудить с Россией возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

Подробнее о переговорах — в онлайне «Медузы»

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле