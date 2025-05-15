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Дипломатия 2025 года — накануне переговоров о мире
Зеленский: российская делегация — бутафорская. Захарова: Зеленский — клоун и неудачник. Лавров: в Стамбуле интрига
2 минуты
11:53, 15 мая 2025
В Стамбуле 15 мая должны состояться переговоры России и Украины. Владимир Путин в Турцию не приехал. В составе российской делегации: помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов говорить лично с Путиным. Прилетев в Турцию на встречу с президентом Эрдоганом, Зеленский
назвал
делегацию РФ «бутафорской». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему словами «клоун» и «неудачник», а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (его в составе делегации нет) назвал Зеленского «жалким человеком». Подробнее о ситуации вокруг переговоров — в нашем
онлайне
.
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