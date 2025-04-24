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Удар по Киеву Есть погибшие, десятки раненых. Разрушен жилой дом. Видео

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Россия в ночь на 24 апреля атаковала дронами и ракетами восемь областей Украины: Киевскую (в том числе сам Киев), Житомирскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Хмельницкую. Киев пострадал сильнее всего: подтверждена гибель восьми человек, больше 70 пострадали (среди погибших и раненых есть дети), в Святошинском районе города разрушен жилой дом. Атака стала самым крупным ударом по украинской столице с июля 2024 года, отмечает издание «Агентство» — тогда ракета, в частности, попала в детскую больницу «Охматдет», в результате в Киеве погибли больше 30 человек, а пострадали больше 120.
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