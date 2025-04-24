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Удар по Киеву
Есть погибшие, десятки раненых. Разрушен жилой дом. Видео
1 минута
08:27, 24 апреля 2025
Россия в ночь на 24 апреля
атаковала
дронами и ракетами восемь областей Украины: Киевскую (в том числе сам Киев), Житомирскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Хмельницкую. Киев пострадал сильнее всего:
подтверждена
гибель восьми человек, больше 70 пострадали (среди погибших и раненых есть дети), в Святошинском районе города разрушен жилой дом. Атака стала самым крупным ударом по украинской столице с июля 2024 года,
отмечает
издание «Агентство» — тогда ракета, в частности,
попала
в детскую больницу «Охматдет», в результате в Киеве погибли больше 30 человек, а пострадали больше 120.
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