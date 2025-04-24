Войска РФ нанесли удар по Украине ракетами и дронами. В Киеве погибли восемь человек, более 70 пострадали

Обновление: По уточненным данным, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, в Киеве погибли восемь человек, 77 человек обратились за медицинской помощью. Ранее Клименко говорили о девяти погибших.

Российские войска в ночь на 24 апреля атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. Удары были нанесены по Киеву, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областям, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В Святошинском районе Киева разрушен жилой дом, на месте происшествия работают спасатели, разбирая завалы, из-под которых слышны звонки телефонов, написал Клименко.

В Харькове из-за российской атаки пострадали два человека, сообщил мэр города. Из-за ударов ракет и беспилотников в городе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, возникли сильные пожары, сообщило ГСЧС Украины.

В Запорожье из-за российской атаки повреждены административное здание и жилой дом, в Днепропетровской области — предприятие, в Киевской — жилые дома и склад, в Хмельницкой — жилые дома и хозяйственные помещения. В Киевской, Хмельницкой и Сумской областях в результате атаки ранены по два человека.

Спасатели, по данным ГСЧС, тушили около 40 пожаров, возникших из-за российских ударов в разных частях Украины