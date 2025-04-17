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Путин поблагодарил ХАМАС за «гуманитарный акт»
Он встретился с российской семьей, побывавшей в заложниках. Одному из них террористы прострелили ноги, а его отец был убит
2 минуты
08:35, 17 апреля 2025
Владимир Путин
встретился
с гражданином России Александром Труфановым, освобожденным из плена террористов ХАМАС в февраля 2025 года, а также его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн (их освободили из плена в конце 2023-го). На встрече присутствовали главный раввин РФ Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Путин поздравил бывших заложников с освобождением и внезапно поблагодарил ХАМАС «за гуманитарный акт». При похищении Александру Труфанову
прострелили
обе ноги. А его отец Виталий был убит террористами в ходе нападения 7 октября. В плену ХАМАС остаются еще 59 израильских заложников. По данным Армии обороны Израиля, не менее 35 из них мертвы.
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