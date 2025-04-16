Путин встретился с россиянами, освобожденными из плена ХАМАС

Владимир Путин встретился с гражданами России, освобожденными из плена террористов ХАМАС, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретился в Кремле с Александром Труфановым, который был освобожден 15 февраля 2025 года, его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, которых освободили в конце 2023-го.

На встрече также присутствовали главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода.

В ходе встречи Путин поблагодарил ХАМАС за освобождение заложников. «Нужно выразить слова благодарности руководству и политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт», — сказал он, добавив, что Россия будет «делать все, чтобы подобные акты совершались как можно чаще».

29-летний гражданин Израиля и России Александр Труфанов был похищен из кибуца Нир-Оз во время нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. При похищении ему прострелили обе ноги. Труфанова и еще двоих израильских граждан освободили 15 февраля в рамках сделки ХАМАС с Израилем.

В середине января Израиль и ХАМАС достигли соглашения о временном прекращении огня и освобождении 33 израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных.

Первый этап сделки, продлившийся 42 дня, завершился 1 марта. После этого договориться о продлении соглашения не удалось. В ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа.

В плену у ХАМАС остаются еще 59 израильских заложников. По данным Армии обороны Израиля, не менее 35 человек из них мертвы.

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