Мать освобожденного заложника ХАМАС Александра Труфанова рассказала, что при похищении террористы прострелили ему обе ноги

Террористы группировки ХАМАС при похищении в октябре 2023 года прострелили гражданину Израиля и России Александру Труфанову обе ноги. Об этом после освобождения Труфанова рассказала его мать Елена Труфанова.

«Саша вернулся живым и здоровым, и это большая радость и облегчение. Моему сыну прострелили обе ноги, и то, что он стоит на ногах, — настоящее чудо», — рассказала Труфанова на пресс-конференции в медицинском центре «Шиба» в городе Рамат-Ган. Ранее российские дипломаты сообщали, что Труфанов был ранен при похищении, но что именно с ним произошло, не уточняли.

Труфанов не верил, что выживет, сообщила его партнерша Сапир Коэн. «Вчера вечером Саша сказал мне, что все это время [с тех пор, как его взяли в заложники и держали в Газе] он молился, чтобы я нашла мужчину, которого полюблю, молился, чтобы я не ждала его. Он не хотел, чтобы я ждала человека, который, как он думал, никогда не вернется домой», — рассказала Коэн.

29-летний Труфанов, а также 36-летний гражданин Израиля и США Саги Декель-Хен и 46-летний гражданин Израиля и Аргентины Яир Хорн были освобождены 15 февраля в рамках сделки ХАМАС с Израилем. Все трое были похищены террористами из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года.

После освобождения бывшие заложники сообщили израильским властям о том, что террористы держали их в тяжелых условиях, подвергали физическому и психологическому насилию.

Как сообщают израильские СМИ, заложники постоянно испытывали голод и жажду, иногда их кормили пищей, непригодной для употребления, или поили морской водой. Кроме того, их полностью изолировали от внешнего мира. В частности, Труфанов и Хорн рассказали, что их держали в узких и темных тоннелях, запрещая общаться с другими заложниками.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действует с середины января. На первом этапе соглашения ХАМАС обязался отпустить 33 израильских заложника, а Израиль — освободить более 1900 палестинских заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа. На данный момент в рамках соглашения были освобождены 24 заложника.

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Перемирие между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в ходе напряженных переговоров — ни разу не встретившись Посланники Байдена и Трампа вместе давили на Нетаниягу, а Катар — на палестинскую группировку

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в ходе напряженных переговоров — ни разу не встретившись Посланники Байдена и Трампа вместе давили на Нетаниягу, а Катар — на палестинскую группировку