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Ракетный удар по Сумам
Десятки людей погибли и пострадали. Видео
50 секунд
10:10, 13 апреля 2025
Россия
нанесла
удар по центру украинского города Сумы. По данным Сумской областной военной администрации, войска РФ ударили по городу двумя баллистическими ракетами. В результате, по последним данным, более 20 человек погибли, раненых — больше 80, среди них как минимум семеро детей.
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