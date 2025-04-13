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Ракетный удар по Сумам Десятки людей погибли и пострадали. Видео

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Россия нанесла удар по центру украинского города Сумы. По данным Сумской областной военной администрации, войска РФ ударили по городу двумя баллистическими ракетами. В результате, по последним данным, более 20 человек погибли, раненых — больше 80, среди них как минимум семеро детей.
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