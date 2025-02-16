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Акции памяти Алексея Навального в годовщину его гибели: в Москве, Петербурге, Берлине, Софии, Риге, Токио и других городах Видео

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В годовщину убийства Алексея Навального по всему миру прошли акции памяти. В Москве к могиле Навального на Борисовском кладбище выстроилась длинная очередь: там прошла панихида, которую посетили родители политика, Людмила Ивановна и Анатолий Иванович. В других российских городах несли цветы к памятникам жертвам политических репрессий и организовывали стихийные мемориалы. А за пределами страны акции памяти прошли у посольств России. Вот как это было.
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