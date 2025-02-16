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Алексея Навального вспоминают в России и по всему миру Вот что происходит на мемориалах памяти политика в разных городах. Материал обновляется
Источник: Meduza
Ровно год назад в российской колонии был убит Алексей Навальный. В годовщину его гибели сторонники политика организовали мемориалы по всему миру. С самого утра 16 февраля люди приносят цветы на могилу Навального на Борисовское кладбище в Москве, в других городах люди приходят к памятникам жертвам политических репрессий. Некоторых пришедших к мемориалам в российских городах задерживает полиция, у других переписывают личные данные. В этом материале «Медуза» собирает фото и видео с акций памяти Алексея Навального.
Москва
Санкт-Петербург
Владивосток
Новосибирск
Как минимум пять человек, пришедших возложить цветы в память об Алексее Навальном, задержаны полицией в Нарымском сквере у памятника жертвам политических репрессий.