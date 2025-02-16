Алексея Навального вспоминают в России и по всему миру Вот что происходит на мемориалах памяти политика в разных городах. Материал обновляется

Ровно год назад в российской колонии был убит Алексей Навальный. В годовщину его гибели сторонники политика организовали мемориалы по всему миру. С самого утра 16 февраля люди приносят цветы на могилу Навального на Борисовское кладбище в Москве, в других городах люди приходят к памятникам жертвам политических репрессий. Некоторых пришедших к мемориалам в российских городах задерживает полиция, у других переписывают личные данные. В этом материале «Медуза» собирает фото и видео с акций памяти Алексея Навального.

Москва

Могила Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве. 16 февраля 2025 года «Медуза»

Панихида по Алексею Навальному на Борисовском кладбище «Медуза»

«Медуза»

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA Читатель «Медузы»

Среди прочих цветы к могиле Алексея Навального 16 февраля возложили западные дипломаты: посол Великобритании в РФ Найджел Кейси, посол США в России Линн Трейси и посол Евросоюза в РФ Ролан Галараг Алексей Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Стикеры в память о Навальном в Москве SOTAvision

Автомобили, проезжающие мимо Борисовского клабдища, сигналят людям, которые стоят в очереди к могиле Алексея Навального «Медуза»

Санкт-Петербург

Мемориал на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге. Часть набережной в районе памятника перекрыли временными ограждениями, на месте дежурят полицейские. Петербуржцев, желающих пройти к монументу, досматривают Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Мемориал у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA Коммунальные службы уносят цветы, возложенные в память о Навальном Бумага

Владивосток

Памятник жертвам политических репрессий во Владивостоке Читатель «Медузы»

Новосибирск

Как минимум пять человек, пришедших возложить цветы в память об Алексее Навальном, задержаны полицией в Нарымском сквере у памятника жертвам политических репрессий.

На этом месте Алексей Навальный сфотографировался в 2020 году во время своей последней поездки в Новосибирск. Тогда его отравили ядом из группы «Новичок» Команда Навального

Фотография Алексея Навального в этом месте Команда Навального

Томск

В Томске возле памятника жертвам политических репрессий дежурят полицейские, поэтому люди оставляют цветы поодаль от мемориала Читатель «Медузы»

Иркутск

Мемориал у памятника жертвам политических репрессий рядом с Лисихинским парком в Иркутске Читатель «Медузы»

Хабаровск

Команда Навального

Пермь

Мемориал памяти жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище в Перми Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ Одиночный пикет у памятника героям фронта и тыла в Перми. Надпись на плакате: «Если вам сегодня особенно больно — вы не одни. Сердце Алексея билось за нас». Пикетчика задержали Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ

Екатеринбург