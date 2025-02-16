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новости

Алексея Навального вспоминают в России и по всему миру Вот что происходит на мемориалах памяти политика в разных городах. Материал обновляется

Источник: Meduza

Ровно год назад в российской колонии был убит Алексей Навальный. В годовщину его гибели сторонники политика организовали мемориалы по всему миру. С самого утра 16 февраля люди приносят цветы на могилу Навального на Борисовское кладбище в Москве, в других городах люди приходят к памятникам жертвам политических репрессий. Некоторых пришедших к мемориалам в российских городах задерживает полиция, у других переписывают личные данные. В этом материале «Медуза» собирает фото и видео с акций памяти Алексея Навального.

Москва

Могила Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве. 16 февраля 2025 года
«Медуза»
Панихида по Алексею Навальному на Борисовском кладбище
«Медуза»
«Медуза»
Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA
Читатель «Медузы»
Среди прочих цветы к могиле Алексея Навального 16 февраля возложили западные дипломаты: посол Великобритании в РФ Найджел Кейси, посол США в России Линн Трейси и посол Евросоюза в РФ Ролан Галараг
Алексей Неменов / AFP / Scanpix / LETA
Стикеры в память о Навальном в Москве
SOTAvision
Автомобили, проезжающие мимо Борисовского клабдища, сигналят людям, которые стоят в очереди к могиле Алексея Навального
«Медуза»

Санкт-Петербург

Мемориал на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге. Часть набережной в районе памятника перекрыли временными ограждениями, на месте дежурят полицейские. Петербуржцев, желающих пройти к монументу, досматривают
Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA
Мемориал у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге
Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA
Коммунальные службы уносят цветы, возложенные в память о Навальном
Бумага

Владивосток

Памятник жертвам политических репрессий во Владивостоке
Читатель «Медузы»

Новосибирск

Как минимум пять человек, пришедших возложить цветы в память об Алексее Навальном, задержаны полицией в Нарымском сквере у памятника жертвам политических репрессий.

На этом месте Алексей Навальный сфотографировался в 2020 году во время своей последней поездки в Новосибирск. Тогда его отравили ядом из группы «Новичок»
Команда Навального

Фотография Алексея Навального в этом месте

Команда Навального

Томск

В Томске возле памятника жертвам политических репрессий дежурят полицейские, поэтому люди оставляют цветы поодаль от мемориала
Читатель «Медузы»

Иркутск

Мемориал у памятника жертвам политических репрессий рядом с Лисихинским парком в Иркутске
Читатель «Медузы»

Хабаровск

Команда Навального

Пермь

Мемориал памяти жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище в Перми
Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ
Одиночный пикет у памятника героям фронта и тыла в Перми. Надпись на плакате: «Если вам сегодня особенно больно — вы не одни. Сердце Алексея билось за нас». Пикетчика задержали
Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ

Екатеринбург

Стихийные мемориа