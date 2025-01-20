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Дональд Трамп официально вступил в должность — и стал 47-м президентом США
Вот как это было
2 минуты
18:44, 20 января 2025
В Вашингтоне состоялась
инаугурация
Дональда Трампа — он официально стал 47-м президентом США. Обычно церемонию проводят на ступенях Капитолия, но в этот раз из-за плохой погоды ее перенесли внутрь самого здания. Трамп принес присягу, после чего произнес
речь
, в которой заявил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас» и «США станут предметом зависти всех наций». Он пообещал ввести режим ЧС на границе с Мексикой и активно осваивать нефтяные месторождения, а также назвал себя «миротворцем и объединителем». За церемонией наблюдали предыдущие американские президенты Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также крупные бизнесмены: глава Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос и гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
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