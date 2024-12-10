Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Израиль уничтожил военно-морской флот Сирии
Кадры после удара
1 минута
16:33, 10 декабря 2024
Министр обороны Израиля Исраэль Кац
объявил
, что вооруженные силы страны уничтожили военный флот Сирии в ходе операции вечером 9 декабря. На фото и видео, которые появились в интернете, видны поврежденные и затопленные сирийские военные корабли в порту Латакии. Всего 9 декабря Израиль атаковал в Сирии более 250 военных объектов. По
данным
армейского радио Галей ЦАХАЛ, эта ударная операция стала одной из крупнейших в истории израильских военно-воздушных сил.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам