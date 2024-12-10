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Израиль уничтожил военно-морской флот Сирии Кадры после удара

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что вооруженные силы страны уничтожили военный флот Сирии в ходе операции вечером 9 декабря. На фото и видео, которые появились в интернете, видны поврежденные и затопленные сирийские военные корабли в порту Латакии. Всего 9 декабря Израиль атаковал в Сирии более 250 военных объектов. По данным армейского радио Галей ЦАХАЛ, эта ударная операция стала одной из крупнейших в истории израильских военно-воздушных сил.
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