Израиль объявил, что уничтожил военный флот Сирии

Военно-морские силы Израиля уничтожили военный флот Сирии в ходе операции, проведенной вечером 9 декабря, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время посещения базы ВМС в Хайфе, пишет The Times of Israel.

Арабские медиа ранее распространили фотографии и видеозаписи, на которых видны затонувшие сирийские военные корабли в порту Латакии, получившие повреждения после израильской атаки.

Министр обороны Израиля заявил, что израильские войска укрепляются в буферной зоне «между Сирией и Голанскими высотами». Кац призвал создать на юге Сирии «стерильную оборонительную зону» без постоянного присутствия израильских сил, чтобы предотвратить любую угрозу Израилю.

Войска Израиля, по данным СМИ, 9 декабря атаковали более 250 военных объектов в Сирии, в том числе в провинциях Хама и Хомс, а также в Латакии, где расположены российские военные базы.

Российские военные корабли, которые базировались в Тартусе в Сирии, после свержения Башара Асада покинули российскую базу и находятся в Средиземном море в 13 километрах от берега, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на спутниковые снимки.

Израильская армия развернула собственные силы в буферной зоне на Голанских высотах на фоне свержения режима Асада в Сирии. В Армии обороны Израиля заявили, что укрепляют границу, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан. По данным американских и арабских СМИ, израильские военные заняли пост на сирийской стороне горы Хермон.

ООН призывает Израиль прекратить военные действия на территории Сирии.

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