Израильские военные впервые за 50 лет зашли на территорию Сирии

Израильские сухопутные войска впервые с 1973 года открыто зашли на территорию Сирии, перейдя демилитаризованную приграничную зону, пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

Начальник штаба армии генерал-лейтенант Херци Халеви заявил, что Израиль «разместил войска на сирийской территории», подтвердив, что военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах. Выступая перед новобранцами бригады «Голани», Халеви сказал, что Армия обороны Израиля теперь сражается на четырех аренах — на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Ливане, и, начиная с этого момента, в Сирии.

Вместе с этим ЦАХАЛ объявил о переброске сухопутных и воздушных сил в сектор Голанских высот «с учетом оценки ситуации и в рамках повышения готовности». Оборонные ведомства также были мобилизованы в тылу. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что армия разместила силы «в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для ее обороны», но во внутренние события в Сирии вмешиваться не намерена.

В соседней с Израилем Сирии накануне пал режим правившего 25 лет Башара Асада. Оппозиционные ему силы вошли в Дамаск, сам Асад из страны бежал, и, как сообщили российские госагентства со ссылками на источник в Кремле, прибыл в Москву. Однако эти сообщения не подтверждены и достоверно до сих пор неизвестно, где он находится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что падение режима Асада стало результатом израильских ударов по Ирану и ливанской «Хизбалле», главным сторонникам сирийской власти. «Мы посылаем сигнал мира всем, кто находится за нашей границей в Сирии: друзам, курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», — сказал он.

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