Израиль атаковал более 250 военных объектов в Сирии, сообщило армейское радио Галей ЦАХАЛ со ссылкой на источник.

По данным армейского радио, это была одна из крупнейших ударных операций в истории израильских военно-воздушных сил.

В Сирии были атакованы включая военные базы, десятки истребителей, воздушно-ракетные комплексы, производственные площадки и склады ракет, уточняет армейское радио.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который базируется в Лондоне, также сообщает об атаке. По его данным, в результате бомбардировки были уничтожены важнейшие военные объекты, включая авиабазы и склады в большинстве районов страны — в том числе в провинциях Хама и Хомс, а также в Латакии, где расположены российские военные базы. Там Израиль, как пишет SOHR, нанес удар по объекту ПВО возле порта, а также по военным складам.

По данным двух источников The Times of Israel в сирийских силах безопасности, израильские самолеты бомбили по меньшей мере три крупные сирийские военные авиабазы, на которых размещались десятки вертолетов и самолетов — на северо-востоке страны, в провинции Хомс и к юго-западу от Дамаска.

Журналисты AFP сообщили, что слышали громкие взрывы в Дамаске. По данным SOHR, в Дамаске Израиль атаковал штаб-квартиру Управления радиоэлектронной борьбы и склады боеприпасов.

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