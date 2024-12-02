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Четыре дня протестов в Грузии. Демонстрантов разгоняют водометами и слезоточивым газом Вот самые впечатляющие кадры последних дней

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В Грузии с 28 ноября не прекращаются массовые акции протеста. Они начались после того, как власти объявили о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Акции проходят как в Тбилиси (у здания парламента), так и в других городах. Полиция применяет для разгона демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Власти Грузии обвинили в организации протестов европейских политиков и «пятую колонну», а в Кремле назвали происходящее «попыткой „оранжевой революции“».
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