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ВСУ годами оборонялись в Донбассе в укрепленных «крепостях». Теперь Россия штурмует сразу четыре из них — и все они под угрозой падения Видеоверсия сводки «Медузы» о главных событиях на фронте

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В Донбассе и на северо-востоке Харьковской области российские войска одновременно штурмуют нескольких «крепостей» ВСУ. В середине ноября армия РФ неожиданно ворвалась в восточную часть Купянска и в центр Часова Яра. А в конце месяца — в центр Курахово и на окраину Великой Новоселки. Причем под Великой Новоселкой российские штурмовые группы преодолели около 10 километров по голой степи. До этого то же расстояние к югу от Великой Новоселки они прошли за целый год. 
Это видеоверсия нашей еженедельной сводки о главных событиях на фронте — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их можно читать, слушать (в подкасте «Что случилось»), а теперь еще и смотреть — чтобы увидеть происходящее на фронте в динамике.
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