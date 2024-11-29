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ВСУ годами оборонялись в Донбассе в укрепленных «крепостях». Теперь Россия штурмует сразу четыре из них — и все они под угрозой падения
Видеоверсия сводки «Медузы» о главных событиях на фронте
5 минут
16:34, 29 ноября 2024
В Донбассе и на северо-востоке Харьковской области российские войска одновременно штурмуют нескольких «крепостей» ВСУ. В середине ноября армия РФ неожиданно ворвалась в восточную часть Купянска и в центр Часова Яра. А в конце месяца — в центр Курахово и на окраину Великой Новоселки. Причем под Великой Новоселкой российские штурмовые группы преодолели около 10 километров по голой степи. До этого то же расстояние к югу от Великой Новоселки они прошли за целый год.
Это видеоверсия нашей еженедельной сводки о главных событиях на фронте — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их можно
читать
,
слушать
(в подкасте «Что случилось»), а теперь еще и смотреть — чтобы увидеть происходящее на фронте в динамике.
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