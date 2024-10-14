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SpaceX впервые вернула первую ступень ракеты «Старшип». При посадке ее поймала Mechazilla
57 секунд
11:44, 14 октября 2024
SpaceX 13 октября в пятый раз запустила самую тяжелую в истории ракету «Старшип». И впервые сумела
успешно вернуть
на Землю многоразовую первую ступень «Супер Хэви». Прототип многоразового ускорителя захватила башня Mechazilla, специально разработанная SpaceX для такого маневра.
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