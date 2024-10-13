SpaceX впервые успешно вернула на Землю многоразовый ускоритель самой тяжелой ракеты «Старшип»

Компания Илона Маска SpaceX в пятый раз запустила самую тяжелую в истории ракету «Старшип» с одноименным космическим кораблем. В ходе испытаний компания впервые вернула на стартовую площадку «Супер Хэви» — прототип многоразовой первой ступени ракеты. Трансляция велась на странице SpaceX в соцсети Х.

Ракету «Старшип» запустили с космодрома в Бока-Чика в Техасе в 07:25 по местному времени (15:25 мск).

Многоразовая ступень «Супер Хэви» отделилась на высоте около 74 километров, а затем вернулась на стартовый комплекс. Там ее захватила башня Mechazilla, специально разработанная SpaceX для такого маневра.

Ожидается, что после часового витка вокруг Земли прототип корабля «Старшип» сойдет с орбиты и будет затоплен в Индийском океане.

Проект «Старшип» представили публике в 2019 году. Это сверхтяжелая ракета, состоящая из первой многоразовой ступени «Супер Хэви» и второй многоразовой ступени и одновременно космического корабля «Старшип» (этим словом называется и отдельная вторая ступень, и вся ракета в сборе).

«Старшип» рассчитан на доставку людей и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше. Маск рассчитывает, что корабль отправится к Марсу уже в 2026 году.

«Старшип» запускали уже четыре раза, но только два испытания — в марте и июне 2024 года — завершились успешно.

Подробности о ракете и других испытаниях

Самая тяжелая в истории ракета — «Старшип» от SpaceX Илона Маска — впервые добралась до орбиты и показала, что уже готова к одноразовым полетам Но успешно выполнить всю программу испытаний пока не удалось. Что пошло не так?

Подробности о ракете и других испытаниях

Самая тяжелая в истории ракета — «Старшип» от SpaceX Илона Маска — впервые добралась до орбиты и показала, что уже готова к одноразовым полетам Но успешно выполнить всю программу испытаний пока не удалось. Что пошло не так?